Insistir en los cuidados y las medidas sanitarias

La ómicron es la variante predominante por su alto grado de transmisibilidad. Existe un gran aumento de contagios, por lo cual el Ministerio de Salud ha adoptado nuevas medidas para las personas que contraigan el Covid. Dispuso nuevos criterios de aislamiento. Las personas vacunadas tendrán siete días de aislamiento en caso de dar positivo al Covid, en tanto que aquellas que no fueron vacunadas lo harán por 10 días. Los síntomas de las personas inmunizadas son más leves en comparación con las no vacunadas y desde el sexto día el paciente inmunizado prácticamente no presenta más síntomas.

Atendiendo a este dato tan significativo y que los departamentos que lideran los índices de mortalidad por Covid son aquellos que tienen menor inmunización, la campaña de vacunación debe seguir con más fuerza. La aplicación de los biológicos a la población es fundamental para poder combatir este virus que causó tantas muertes. Culminar el esquema de vacunación será vital para que la población pueda seguir desarrollando sus actividades.

Las vacunas no previenen los contagios, pero sí evitan que se desarrolle la forma grave de la enfermedad. Hoy la mayoría de los internados en los hospitales por el coronavirus son personas que no se inmunizaron o no completaron su esquema de vacunación. De ahí la trascendencia de aplicarse las dosis. Llaman a la reflexión los casos de hijos de padres no vacunados que adquirieron cuadros graves de Covid-19. Por ello es importante que los adultos se inmunizen e inscriban a los chicos para la vacunación.

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta siempre son los cuidados personales: mantener el distanciamiento físico, llevar correctamente la mascarilla, lavarse las manos; al toser, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo, ventilar bien las habitaciones, evitar las aglomeraciones, preferir actividades al aire libre. Sobre el tapaboca, autoridades de Salud recomiendan no usar más la mascarilla de tela ante la alta transmisibilidad de la variante ómicron. La nueva sugerencia es utilizar el barbijo quirúrgico de triple capa. Cumplir con estas medidas debe servir como estrategia que articule tanto al ciudadano como al Ministerio de Salud para poder sobrellevar y superar la pandemia.

Cada ciudadano debe adoptar el protocolo sanitario y aplicarse la vacuna también pensando en su familia, su entorno laboral y sus amigos. Es clave para seguir realizando las labores en los diferentes ámbitos. En este sentido, la Constitución Nacional refiere que el Estado protegerá y promoverá la Salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad, pero también agrega que toda persona estará obligada a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, dentro del respeto a la dignidad humana.

Considerando los argumentos mencionados, no hay que ser reacios a la vacunación, se debe cumplir con los cuidados y las medidas sanitarias en medio de esta tercera ola de Covid para no facilitar la propagación del virus.