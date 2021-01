Inicio de clases: "Vamos a enviar a un matadero a los alumnos", afirma neumólogo

Para el neumólogo del Ineram, Carlos Morínigo, que los alumnos asistan a clases presenciales será como enviarlos al matadero, ya que muchas instituciones educativas no cuentan con los equipos ni la estructura edilicia para preservar la seguridad sanitaria.

“En los colegios privados se está tratando de ver las reglas de bioseguridad, pero vemos que en la parte pública no se cuenta con elementos mínimos de aseo de manos o baños y queremos enviar a nuestros niños a un matadero. Quizás ellos no se enfermen, pero se puede contagiar a la familia”, expresó en contacto con Monumental 1080 AM.

El médico cuestionó que el año pasado, además de ser un año perdido en cuanto a la educación de los niños y jóvenes, fue un año perdido en preparación para recibir a los estudiantes en las escuelas.

“Nos fuimos en papelitos, en protocolos inaplicables, porque estos no están acompañados de estructuras edilicias. No creo que sea adecuado empezar las clases en esta situación en la que estamos”, mencionó.

Morínigo reiteró que asumir el riesgo de iniciar las clases de forma presencial será como enviar a los estudiantes a un matadero y más aún desconociendo las variantes del Covid-19 que circulan en el país.

“Ahora no sabemos ni qué cepa está en nuestro país, más todavía porque mucha gente viajó bajo su responsabilidad y no sabemos si se contagiaron”, alertó.

La preocupación del médico se sostiene atendiendo que en Europa (Reino Unido), e incluso en la región de América del Sur (Brasil), se detectaron nuevas variantes del virus mucho más contagiosas.

“Si uno ve que el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, te está diciendo que hay una nueva cepa, es porque tienen una información científica. Y en el caso de Brasil, ahí es un caldo de cultivo de virus, porque ahí no se respeta nada”, sostuvo.

Con relación al inicio de clases, la Federación de Padres de Escuelas Públicas (Fedapy) denunció este lunes que no existe garantía de que los alumnos asistan de forma segura a las instituciones educativas. No hay recursos ni para personal de limpieza ni para lavamanos, aseguran.

De acuerdo con la Fedapy, el propio viceministro de Educación, Robert Cano, confirmó que no disponen de todos los elementos de bioseguridad para docentes y estudiantes, como los tapabocas, mientras que sí se anunció la adquisición de medidores de temperatura, alcohol líquido y lavandinas.