Padres aseveran que deben garantizar limpieza de clases

En una reunión con asociaciones de padres, el viceministro de Educación, Robert Cano, confirmó que no disponen de todos los elementos de bioseguridad para docentes y estudiantes, como los tapabocas.

La Federación de Padres de Escuelas Públicas (Fedapy) denuncia que nuevamente se convertirán en entes recaudadores para que alumnos asistan de forma segura a las instituciones educativas. No hay recursos ni para personal de limpieza ni para lavamanos, aseguran. Las organizaciones consultaron a Cano si tendrían dispuestos tapabocas para el inicio de las actividades presenciales, pero su respuesta fue negativa, indicaron. El Ministerio sí promete adquirir medidores de temperatura, alcohol líquido y lavandinas. El resto dependerá de padres y directores que dispondrán supuestamente de los recursos de gratuidad antes del inicio de clases el próximo 2 de marzo. La Dirección General de Administración y Finanzas, a cargo del superfuncionario Alejandro Duarte, que coordina igualmente recursos del Fondo de Excelencia, aún no dio fecha del desembolso en concepto de gratuidad escolar. Estos recursos además tienen un tijerazo de G. 27.000 millones, pese a la pandemia y al reclamo de la comunidad educativa. Los estudiantes organizados exigieron el año pasado un incremento de G. 55.000 millones aproximadamente para encarar la educación en contexto del Covid-19. CARGA PESADA “El MEC es una carga muy grande para los padres. Este año en pandemia nuevamente vamos a convertirnos en entes recaudadores para garantizar la limpieza en las instituciones”, comentó la titular de la Fedapy, Francisca Monges. Indicó que conocen la situación de los niños, niñas y adolescentes, que sufrieron con el aprendizaje el año pasado. “Es evidente que hubo retroceso de nuestros niños con esta pandemia y que deben volver a clases presenciales de alguna manera”, respondió. Pero remarcó que el MEC no solo no pone condiciones mínimas para este regreso, sino que se cierra a debatir con la comunidad. “Ahora nos dicen que necesitan de nosotros, a puertas del inicio de clases, cuando pudo haberse dado este debate mucho antes, para encontrar más soluciones”, ratificó.



FONDO. No se tienen recursos para lavamanos ni personal de limpieza, afirman.