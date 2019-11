Inicia huelga general en el Poder Judicial, Defensa Pública y la Fiscalía

El secretario general del Sindicato de Funcionarios, Empleados y Trabajadores del Ministerio Público (Sifetramipar), Odilón Turó, explicó que tomaron la medida, ya que el presupuesto del próximo año para la institución presenta un recorte de G. 27.000 millones que debían ser destinados a las labores investigativas.

“El Ministerio Público ya no va a tener más plata para las investigaciones, no hay presupuesto para viático, para cubiertas y por eso nosotros queremos que venga la Contraloría a ver si no están desviando los fondos”, expresó el funcionario.

Turó explicó que con la medida de fuerza, los servicios que brinda el Ministerio Público se verán afectados y solo los casos urgentes se atenderán.

“Garantizamos servicios como Fiscalía de turno, sicólogo de turno, forense de turno y choferes, pero otras causas se van a seleccionar para atender”, aclaró.

En ese sentido, el funcionario señaló que más de un millón de causas quedarán paralizadas y se investigarán por orden de prioridad. “Claro que todos los expedientes son importantes, pero no tenemos recursos”, refirió.

Casos de feminicidio, abuso sexual de menores y accidentes con derivación fatal son los que se atenderán con urgencia, mientras que causas como enriquecimiento ilícito u otros quedarán a la expectativa.

Por otra parte, los funcionarios del Poder Judicial piden un incremento salarial del 20%, lo que constituye un aumento de G. 112.000 millones en el presupuesto. Además, solicitan bonificaciones, seguro médico y la creación de nuevos cargos.

Como cada fin de año, el Presupuesto General de la Nación (PGN) debe definirse en el Congreso y ante los recursos limitados, los servidores públicos toman medidas como manifestaciones o huelgas para tratar de incluir sus reivindicaciones, entre ellas el reajuste salarial. Por su parte, el Poder Ejecutivo siempre pide austeridad.

El Ministerio de Hacienda ya presentó el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2020 ante el Congreso Nacional. El plan contempla un total de G. 85,5 billones (USD 14.016 millones).

Mientras tanto, la Comisión Bicameral decidió disminuir en su dictamen final un total de G. 60.000 millones y rechazó los principales pedidos de aumentos salariales, que incluyen los pedidos de la Corte y la Fiscalía, entre otros.