Infructuosa búsqueda de niña desaparecida en Eusebio Ayala

Explicó que en la vivienda reside un ciudadano austriaco en compañía de su pareja, de nacionalidad paraguaya, quienes colaboraron con el procedimiento y se inspeccionó minuciosamente el lugar.

"Ellos manifestaron que en la casa no existe criatura, el señor está en el inmueble hace 15 años aproximadamente, la señora está en pareja con el señor hace 10 años aproximadamente, ellos no tienen hijos y en el inmueble no suele frecuentar ninguna criatura. Hemos recorrido todas las instalaciones y no hemos encontrado ningún indicio que nos haga suponer o pensar lo contrario", explicó en conversación con los medios de comunicación.

Manifestó que la información la recibió el personal de inteligencia de la Policía Nacional, quienes pasaron el dato al Ministerio Público y a partir de esa información fueron a corroborar para descartar esa posibilidad.

La información que recibieron es que en el inmueble se realizaron mejoras y no se permitía más el ingreso de otras personas y que solamente ingresaban ciudadanos extranjeros. Una persona dijo que observó rastros de zapatos que pertenecerían a una niña.

"Revisamos cada una de las dependencias en compañía de los propietarios y recorrimos todo el inmueble que consta de aproximadamente una hectárea y media", refirió.

Dijo que se reincorporaron a la investigación luego de haber sido recusados por la defensa y que están en la continuidad del proceso por la violación del deber de cuidado y abandono, además de pornografía infantil, en la que están siendo investigados la madre y el padrastro de la niña.

El fiscal Maldonado dijo que hasta ahora no tienen datos ni pruebas que certifiquen de que la niña no esté viva y que es relevante el cotejo, el estudio de ADN que está pendiente de realización.

Por su parte, el fiscal Gedeón Escobar manifestó que se solicitó la fijación de fecha a través del Juzgado Penal de Garantías para la extracción de muestras de los abuelos maternos de la niña, a fin de poder tener un punto de comparación para la prueba de ADN.

Refirió que se está trabajando sobre el pedido de cooperación internacional para la extracción de muestras del padre biológico de la menor, quien está en Suiza.

Pidió a la ciudadanía brindar informaciones que de alguna u otra manera les ayuden para poder ir contrastando todas las informaciones que reciben.

El caso

La niña de 8 años está desaparecida desde el 15 de abril pasado del interior de la vivienda donde vivía con su madre y padrastro, en la ciudad de Emboscada, en el Departamento de Cordillera.

El padrastro de la niña desaparecida fue imputado en un primer momento por el supuesto hecho de violación del deber del cuidado y abandono, luego se amplió la causa a pornografía infantil.

El hombre se encuentra recluido en la Penitenciaría Regional de Misiones, en donde cumple con la medida de prisión preventiva.

Entretanto, la madre de la niña también está con prisión preventiva tras ser imputada por violación del deber del cuidado y abandono.

Los nombres de la niña y de sus padres se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas o supuestos autores de hechos punibles.