La sucursal de Chemical Center de Ciudad del Este no estaba habilitada para producir ni comercializar los productos.

Desde la Senad informaron que el local de Ciudad del Este no se encuentra habilitado para el uso o comercialización de estos productos, los cuales son controlados también por el Ministerio de Salud, con el objetivo de que no se destinen para una finalidad no permitida.

En el operativo realizado en la ciudad de Bella Vista Sur, Departamento de Itapúa, encabezado por el fiscal Luis Piñánez, se encontraron sustancias similares. La dueña de la firma está identificada como Perla Coronel.

La fiscala Aghemo explicó que el procedimiento se inició en base a datos que aportó la Senad sobre la provisión de insumos y el manejo por parte de la empresa, informó el corresponsal de Última Hora Edgar Medina.

La investigadora señaló que están indagando la información aportada por la Senad con relación a la producción y manejo de insumos por parte de la empresa. Señaló que se detectaron inconsistencias sobre los insumos adquiridos para la producción de productos químicos y lo que realmente la firma tiene contabilizados en sus asientos administrativos.

La fiscala dio a entender que la firma estaría adquiriendo productos que podrían ser utilizados para hechos delictivos. “El producto puede ser comercializado a efecto de elaborar otro producto”, sostuvo al ser consultada si se estaría utilizando para actividades como el narcotráfico.

Refirió que se comunicaron con la unidad fiscal Antidrogas de Ciudad del Este, para tomar la determinación que corresponda sobre las mercaderías halladas en el local.

El operativo tiene el nombre de Perseverancia, debido a que llevó dos años de investigación.