Importadores reclaman trabas para comprar tomate de Argentina

"Vamos a reclamar lo que el Gobierno hace con nosotros, es una cosa de locos. Voy y solicito el permiso para importar tomates de Argentina, pero de varias instituciones me dicen que no pueden”, reclamó en contacto con Monumental 1080 AM.

Villasboa indicó que el tomate está a G. 180.000 la caja y que el costo final que llega al consumidor es de G. 17.000 el kilo. Sostuvo que eso ocurre porque solo están otorgando a 15 importadores los permisos que requieren para traer el fruto desde el vecino país.

“Están dando a 15 el permiso de importación, pero somos 51 los que quedamos afuera", reclamó. Ante la situación, anuncian una conferencia de prensa y movilizaciones frente al Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave).

“Yo me voy a solicitar al Senave mi registro para importar tomate argentino y me dicen que ellos no tienen nada que ver y que otros son los que deciden dar el documento, pero se pasan la pelota”, reprochó.

Los precios de las hortalizas mostraron una leve baja respecto a los primeros días de febrero, a excepción del tomate, que se fue encareciendo en el caso del nacional, debido a que los cultivos están en desarrollo, mientras que el extranjero subió alrededor de G. 3.000 por cada caja.