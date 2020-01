Implicado en atentado de Gobernación obtuvo nuevamente prisión domiciliaria

Villar Sotelo se desempeñaba como guardaespaldas y chofer del concejal Benjamín Adaro. Fue detenido e imputado por tentativa de homicidio tras el hallazgo de un celular que se les habría caído a los atacantes en uno de los sanitarios utilizado por Adaro.

En esa imputación, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva de Villar Sotelo; sin embargo, la defensa apeló y el guardaespaldas de Adaro fue beneficiado con la prisión domiciliaria.

El 3 de enero de este año, Villar Sotelo fue visto en la vía pública de Yuty violando su prisión domiciliaria, por lo cual fue detenido.

Ante esta situación, este miércoles la fiscala de feria Laury Rosana Vázquez alegó que claramente el detenido había violado la orden de prisión domiciliaria que pesaba en su contra, evidenciando el peligro de fuga y la obstrucción a la investigación penal.

Sin embargo, la defensa del acusado alegó que el mismo debió salir de la casa por contar con un familiar enfermo, y presentaron un certificado simple expedido por el doctor Atilio Sotelo.

Debido a la justificación, el juez Enrique Furler Fernández dispuso nuevamente su prisión domiciliaria. La fiscala del caso adelantó que apelará la medida.

El caso

El 9 agosto del año pasado, delincuentes atacaron y tomaron de rehenes a concejales departamentales de la Gobernación de Caazapá. Además, acribillaron dos camionetas que se encontraban en el sitio.

En aquella ocasión, se presumía que el ataque estaba dirigido al gobernador, Pedro Díaz Verón (ANR), hermano del ex fiscal general Javier Díaz Verón, además de los concejales Nelson Vera (PLRA) y Benjamín Adaro Monzón (ANR). Estos dos últimos ya habían sido víctimas de atentados.

Sin embargo, la investigación dio un giro inesperado tras la detención de Hugo Arsenio Villar Sotelo y Liz Mariela Domínguez González, como supuestos cómplices del ataque perpetrado en la Junta Departamental de Caazapá. Ambos eran empleados de Benjamín Adaro Monzón.

Asimismo, la detención de Villar Sotelo y Domínguez González se produjo tras el cruce de llamadas.

Posterior a la detención de los empleados de Adaro Monzón, se manejó una nueva hipótesis que sostuvo que, supuestamente, el ataque tendría que ver con una rivalidad entre los ediles Benjamín Adaro Monzón y Nelson Vera.

No obstante, Vera había señalado que no existía una enemistad con Adaro y que no creía que el pasado tuviera que ver con lo sucedido, ya que ambos fueron contrincantes en las elecciones municipales de 2015.