Esto, luego de que el pleno haya decidido anular el examen de conocimientos generales y específicos del pasado jueves, debido al faltante de un cuadernillo.

Sin embargo, Bogarín sostuvo que no hay fraude y no hubo tampoco denuncias al respecto, pero que la medida obedece a lo que establece el reglamento.

“El jueves vamos a estar desde el principio en la elaboración del examen. Los cuadernillos van a tener números que van a coincidir con los nombres de los estudiantes. También los postulantes van a estar convocados más temprano y van a tener que ingresar ya al aula”, adelantó Bogarín.

En cuanto a los cuestionamientos sobre un posible fraude, como uno de los candidatos que precisamente lo apoyó para llegar al Consejo de la Magistratura y tuvo el más alto puntaje, aseguró que el doctor Marco Aurelio González, como cualquier otro de los postulantes, tiene probada valía y todos son capaces.

“Los ocho miembros del CM estuvimos en sesión, donde bien ya se aclaró que no hubo fraude. El propio presidente más los siete miembros revisaron todas las aristas. No hubo fraude, no hubo denuncias y todo el proceso sí se llevó conforme al reglamento, que precisamente habla de, en caso de que falte un cuadernillo, se debe volver a realizar”, remarcó.

Bogarín reconoció que no tuvieron en cuenta el personal para cubrir el examen y que como miembros debieron incluso limpiar las mesas, entregar bolígrafos, exámenes y cuadernillos.

“Lo importante es que en el proceso de realización del examen del docente que entregó las preguntas, hasta la elaboración e impresión de esas preguntas, ningún miembro del CM estuvo involucrado. Nosotros solo hicimos la presentación en el aula. Posteriormente fuimos todos juntos a la oficina para poder reunirnos entre todos los miembros”, sostuvo.

En cuanto al cuestionamiento de que el abogado González Maldonado haya rendido con un reloj inteligente, señaló que pidió al presidente del CM que se aclare la situación y se haga un informe de si hubo una irregularidad por parte de los postulantes, no solo del doctor en cuestión, sino el de todos para reforzar lo que se ve en las imágenes.

“En ningún momento el CM trató esto como fraude, no hubo denuncias de fraude, ninguno de los miembros participó en el proceso de elaboración de cuadernillos ni tuvo ningún tipo de documentos durante la presentación y examen y por la falta de este cuadernillo es que decidimos, para evitar especulaciones innecesarias y vagas, hacer nuevamente el retest el jueves”, manifestó.

Proceso de elaboración y entrega de examen

Sobre el proceso, detalló que el examen fue realizado por el ministro Ramírez Candia, quien entregó en propias manos a la profesora metodológica y con un funcionario fueron los responsables del fotocopiado. Posteriormente, con la escribana se distribuyeron los sobres a los postulantes. Es decir, solo tres personas estuvieron involucradas en el proceso.

“El docente lleva en un pen el examen, entrega a la profesora, lee el examen para corregir si hay un error de forma y una vez que da el ok el funcionario imprime un ejemplar y es él el que luego hace las fotocopias, la escribana lacra los sobres. En cada sobre había 20 folletitos y tenía que coincidir con la cantidad de postulantes que rinden”, aclaró, explicando que ahí estuvo el problema.

En cuestión de horarios, la entrega del examen por parte del docente se realiza a las 07:30, mientras que la corrección es de 07:30 a 08:30. Entre tanto, de 08:30 a 09:30 se realiza el fotocopiado y las 09:30 deben llegar las fotocopias para que la escribana entregue a las 10:00 a los postulantes.