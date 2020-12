Iglesia apela a la clemencia del EPP para localizar a secuestrados

El sacerdote Pablo Cáceres es quien lleva adelante las tareas y este lunes pidió clemencia a los miembros del grupo criminal para obtener alguna información sobre el paradero de las personas que se encuentran en cautiverio.

El religioso explicó que, por el momento, no se cuenta con mayores novedades, pero indicó que sí se está reuniendo con parientes y pobladores del Norte a fin de establecer algún canal de comunicación.

“Estamos incursionando con los pobladores y parientes, algunos nos reciben, otros no nos quieren hablar. Nosotros no culpamos a nadie, solo queremos que nos den alguna pista. Realmente cuesta mucho, no tenemos asegurado el éxito, pero estamos intentando”, manifestó el cura en contacto con Última Hora.

Pese a las pocas probabilidades de éxito en el intento de mediación, el padre Pablo aseguró que la Iglesia hará todo lo posible para acompañar a las familias afectadas. Pidió clemencia, caridad y misericordia a los secuestradores.

“Tenemos poca posibilidad de éxito, pero creemos en Dios y esperamos que alguno nos cuente alguna información. Pedimos clemencia, caridad y misericordia para saber si estas personas murieron o si viven para ayudar con algunos medicamentos o alimentos para sobrellevar la vida en el monte”, dijo.

El padre comentó también que algunos parientes le manifestaron su sufrimiento por la situación en la que se encuentran sus allegados. Incluso, mencionó que una madre de uno de los miembros del EPP, cuyo nombre se reservó, le expuso su pena y pidió que su hijo regrese nuevamente a su casa.

Reunión con Carmen Villalba

Por otra parte, el sacerdote brindó algunos detalles sobre la reunión que mantuvo con Carmen Villalba, quien es considerada una de las líderes y se encuentra actualmente presa en el Buen Pastor.

Al respecto, destacó la apertura de la mujer y dijo que la misma respondió que “no puede dar ninguna información porque no sabe nada”.

“Ella me dijo directamente que no sabe y que agradece la reunión, incluso abrió la puerta a que se le vuelva a visitar. Yo le expuse que lo que queríamos era que se nos dé la señal de vida y también una posibilidad de comunicarnos con algún miembro. Insistimos con eso, pero ella dijo que no puede”, agregó.

No obstante, el padre Pablo resaltó que Villalba lo recibió de forma muy educada y escuchó los pedidos de la Iglesia. Asimismo, hablaron sobre otros temas sociales y políticos que afectan al país.

Intentarán reunión con Alcides Oviedo

Por otro lado, el sacerdote indicó que también intentará reunirse con Alcides Oviedo, otro de los líderes del grupo, a fin de procurar obtener algún dato más. No obstante, señaló que aguardan los permisos correspondientes que deben dar las instituciones competentes.

Asimismo, el religioso sostuvo que la Iglesia diferencia el trabajo de acompañamiento que realiza en el marco de la búsqueda de los secuestrados y que, con la voluntad de intermediación, no busca competir o entrar en operaciones que corresponden a las fuerzas de seguridad.

“No estamos haciendo ninguna pulseada y nosotros no vamos a mentir ni ocultar nada. Estamos llevando adelante nuestra obligación pastoral como Iglesia de preocuparnos por la ciudadanía”, resaltó.

En poder del EPP se encuentran Óscar Denis y Edelio Morínigo, quien permanece secuestrado hace 2.363 días, mientras que Félix Urbieta fue llevado por el Ejército del Mariscal López hace 1.523 días.