Cobra forma mediación de la Iglesia Católica para liberar a secuestrados

En este contexto, el sacerdote Pablo Cáceres, conocido como pa’i Pablito, se reunió con Beatriz Denis, hija del ex vicepresidente Óscar Denis, que está en manos de los guerrilleros desde el pasado 9 de setiembre.

Cáceres, luego de la reunión que se llevó a cabo en Concepción, explicó que están avanzadas las conversaciones y que de a poco están diagramando cómo se daría la intercesión de la Iglesia.

El religioso aclaró que desde el día en que se supo del secuestro de Denis, ya se puso en contacto con la familia para ofrecer su ayuda, para lo que hubiera lugar. “No es la primera vez que nos reunimos, ya lo hicimos en Azote’y. Es un tema muy espinoso. Estamos apoyando, todavía no se avizora un futuro de triunfo, pero no vamos a desfallecer teniendo miedo del fracaso”, reflexionó el cura.

Pa’i Pablito aseguró que lo más importante es recuperar con vida tanto a Denis como a Félix Urbieta y al suboficial Edelio Morínigo, las tres personas que siguen en manos del grupo armado.

Tanto el padre Cáceres como Beatriz Denis expresaron que todavía no se tiene bien claro cómo se dará la mediación, teniendo en cuenta la condición de clandestinidad de los principales protagonistas.

“Uno no puede ir a visitarles en sus casas, porque no sabemos dónde están. No hay cosas en concreto, pero sí nosotros vamos a prestarnos a colaborar”, añadió el sacerdote.

RELACIÓN CON EL EPP. Consultado por los medios que hicieron cobertura de la reunión, el cura no esquivó el cuestionamiento que le hicieron sobre una supuesta ligación con el grupo criminal. “Muchas cosas se dicen y tengo muchos problemas por esa razón. Hay gente que me repulsa que soy de aquel anillo, que soy miembro y realmente, jamás me habrán visto con ellos”, enfatizó.

El religioso responsabilizó de estas versiones a los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), institución con la que tuvo ya más de una confrontación.

“Tengo mis razones para estar en contra de las acciones de la FTC. Ellos también mataron, torturaron, ellos también tienen problemas en las poblaciones, y esas acusaciones vienen de ellos”, sentenció el sacerdote.

Por su parte, Beatriz, la vocera de la familia Denis, explicó que las conversaciones se están llevando a cabo con el obispo de Concepción, Miguel Cabello, quien deberá decidir el modo en que se realizará la mediación.

“Esta es una opción, una alternativa más para poder saber sobre las personas que siguen en cautiverio. Creo que la Iglesia con esa misión pastoral que tiene, creo que no tendría problemas y podría ayudar mucho”, expresó la mujer, agregando que siguen con la esperanza y fe en que Denis, su padre, está vivo.