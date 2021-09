Hospital de Trauma con camas de Terapia al tope por accidentados

El doctor señaló al programa La Lupa, emitido por Telefuturo, que la sala de Urgencias cuenta actualmente con 19 boxes y que esta mañana se cuenta con 21 pacientes en dicha sala, más seis en el pasillo.

"En Terapia Intensiva adultos tenemos camas al tope, tenemos la Terapia de niños con seis camas ocupadas y la sala de reanimación por lo menos tenemos tres camas, estas son salas de Terapia Intensiva de contención prequirófano o posquirófano, es decir, estamos sobrepasados", mencionó.

Dijo que dentro de estos números, un 30% son víctimas de violencia civil, que se da ante el aumento de los asaltos. "Hay más acuchillamientos, más peleas. El peor enemigo es la violencia exagerada pospandemia. Sobre todo en los días de ocio, donde el alcohol y las drogas están presentes", recalcó.

Respecto a los accidentes de tránsito, que derivan en el 70% de los pacientes del hospital, Saldívar detalló que desde el 2005 se fueron disparando las cifras. "En el 2008 tenemos un informe de 1.180 muertos y en el 2020 se mantiene por encima de 1.200 los fallecidos víctimas de siniestros viales", alertó.

Agregó que en un año son atendidos alrededor de 100.000 pacientes. "En el 2019 son 15.600 pacientes de siniestros viales por mes, en el 2020 ,intrapandemia, son 13.378 pacientes, lo que varió en los meses de abril y mayo por la cuarentena. Apenas se levantó eso, volvió a lo mismo de siempre", indicó.

El médico llamó la atención a los municipios para que así como son responsables de otorgar las habilitaciones también ejerzan mayor control en el tránsito.

"Señores intendentes, controlen sus calles y municipios, lo otro es que el control aleatorio de la Patrulla Camionera debe continuar, no debe perdonar, deben ser sacados de las calles y que no vuelva a manejar siquiera un triciclo", insistió el director.

Choques no deberían considerarse accidentes, según Filártiga

Entretanto, el doctor Aníbal Filártiga, ex director del Hospital de Trauma, explicó que los siniestros viales no deberían ser considerados accidentes. Al respecto dijo: "En tránsito la mayoría son eventos de irresponsabilidad o de criminalidad, porque el que se sube alcoholizado y maneja es un criminal y el que por inexperiencia maneja mal y choca no es un accidente es consecuencia lógica".

En ese sentido, citó algunos de los factores que aumentan los accidentes de tránsito en las calles: "Los cuatro enemigos que tiene el Hospital de Trauma, a los que yo les llamo los jinetes del Apocalipsis, son un pésimo transporte público, que si le brindáramos buenos transportes públicos, la mitad de las motos quedarían en sus casas y la mitad de los chileré quedarían en sus casas y no inundarían las calles. Y, sin embargo, los transportistas son una partida de sinvergüenzas que se están enriqueciendo y se burlan de la ciudadanía con una impunidad que es ofensiva", denunció.

Continuó: "En segundo lugar, el alcohol, indudablemente. Durante el día uno de cada tres accidentados está alcoholizado y durante la noche dos de cada tres. El celular es el tercero, debería de controlarse la cantidad de gente que va hablando por teléfono o va mensajeando, incluso yendo en moto. El cuarto es la impunidad absoluta".

El 85% del presupuesto se usa en el 15% de los pacientes

En cuanto al costo que se gasta anualmente en pacientes accidentados, el doctor Filártiga señaló que el 85% del presupuesto se usa en el 15% de los pacientes que son "accidentados graves, criminales y borrachos".

"Es decir, en los que menos se merecen se gasta el 85% del presupuesto. De 100.000 pacientes atendidos en todo el año, 20.000 se llevan toda la plata", precisó.

Añadió que dos tercios de las camas del hospital son usadas por pacientes de accidentes de tránsitos y dos tercios de Terapia Intensiva son permanentemente usadas por traumatismo de cráneo encefálico, de los cuales se mueren en un 80%.

Por su parte, Saldívar comentó que el gasto que representa cada paciente depende de la gravedad de cada uno. "Un accidentado prudente cuesta al Estado G. 850.000, pero el paciente que presenta un traumatismo de cráneo grave, traumatismo cervical, columna dorsal lumbar, tiene contusión pulmonar, fractura costal, ese paciente le cuesta al Estado en promedio G. 300 millones por 13 días de Terapia, pudiendo incluso extenderse hasta 6 meses en Terapia; en ese caso, el promedio de gasto alcanza G. 800 millones, aproximadamente", manifestó.

El director mencionó que actualmente es G.156.000 millones el presupuesto anual designado a Trauma administrado por el Ministerio de Salud, pero para los especialistas el presupuesto debería ser G. 236.000 millones y con una administración propia.

Además de esto, indicó que se estima que el gasto de la familia diariamente es de unos G. 450.000 para cubrir un 50% de lo que no se cuenta en el hospital.

Sin embargo, Filártiga acotó, según sus cálculos no académicos y a grandes rasgos, que dentro de estos números no se tienen en cuenta el costo de los traslados por ambulancia, los equipos médicos proveídos por Salud y los aportes de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Dibén), que generalmente otorga placas, clavos, etc.

"En total, se llega entre USD 80 a 100 millones en el gasto para 100.000 pacientes atendidos en un año", apuntó.