Hospital de guerra: Salvan vidas con cóctel de drogas paralelas

En un día, del medio centenar de internados en terapia que tienen en el modular de contingencia Covid, en ese centro asistencial dieron de alta a 20 pacientes, según relató la doctora Yolanda González, directora del HNI.

“Y ahora en tres días tuvimos más de 20 altas”, dice y contrasta que “tenemos entre 10 y 15 ingresos por día a terapia; solamente de Covid”.

Cada internado usa 30 ampollas de sedante midazolan, uno de los faltantes junto al atracurio. Y, como aumentó el número de pacientes críticos, esos medicamentos duran menos de una semana.

Ante esta acuciante carencia, los médicos “hacen también maravillas con otras drogas para mantener a los pacientes sedados y dormidos”, cuenta González y dice: “Utilizamos varias alternativas que el Ministerio nos estaba mandando para reemplazar el atracurio”.

Emplean el pancuronio, entre otras drogas, que tampoco se estaba fabricando en el país. “A falta de materia prima, entonces le hacemos dormir al paciente como hace 20 años cuando usábamos diazepam”, apunta sobre ese fármaco utilizado para el tratamiento de problemas de ansiedad, etc.

“De repente te sentís impotente cuando no tenés medicamentos en cantidades suficientes. Tampoco es entregar la receta porque tampoco no tienen ni de dónde comprar porque no hay en el país”, afirma la especialista.

Lo que se consigue de las farmacias –dice– viene de Clorinda (Argentina). “He visto que traen de Clorinda a un precio por las nubes, entre G. 70.000 y G. 80.000 cada uno. Y su consumo diario es como 30 ampollas. Creo que la industria farmacéutica debería ponerse de acuerdo y no levantar precios en estos momentos en que la población necesita y que todos juntos podamos salir de esto”, sostiene.

El HNI consume más de 10.000 ampollas de atracurio por semana. Y hace siete días recibieron 3.500 unidades. “Eso me va a durar tres a cuatro días en el área respiratoria. Se está terminando otra vez; ahora me dijeron que me volvían a mandar. Y midazolan también porque para que uno se mantenga dormido, intubado, debe estar sedado porque no va a poder soportar tener un tubo metido en la boca”, explica.

Ese “consumo altísimo” es diametralmente opuesto a lo que tenían antes de la pandemia cuando solo mantenían 25 terapias y 30 cirugías por día. “Ahora estamos hablando de más de 90 camas de terapia (junto al sector polivalente), de los cuales nunca tuvimos a 50 pacientes respiratorios intubados, como mínimo”, refiere y remata: “Es mucho estrés para mí como administradora y para los médicos que están en el frente de batalla”.

COMBINACIONES

La doctora Leticia Pintos, directora de Terapias y Urgencias Hospitalarias del Ministerio de Salud Pública, indica las drogas alternativas que junto a la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos acordaron para suministrar a pacientes Covid.

La sugerencia es usar dexmedetomidina y remifentanil que hacen también la función del midazolam. “Se combinan las drogas y después se agregan otras que se usan normalmente para cuadros convulsivos y demás; pero que también sedan a los pacientes. Asimismo se está utilizando el tiopental, el propofol, la ketamina. Todas estas son drogas para el mismo fin de sedación”, enumera.

Tenemos la medicación paralela, pero siempre para introducir cosas nuevas los colegas también tienen un proceso. Entonces, si se le indica que use tal medicamento que funciona igual, se tiene un poco de miedo hasta que van probando y ahí se dan cuenta que funciona y se hace sin miedo. Es un proceso del conocimiento del uso. En hospitales grandes no hay problemas, en hospitales chicos encontramos mayor resistencia”.