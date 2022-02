El fuego amenazó a otras motocicletas que se encontraban a lado y el caso pudo derivar en un incendio mayor, ya que se registró en el interior del estacionamiento cerrado, según informó NPY.

La mujer manifestó que el hombre, identificado como Cristian David Alcaraz Benítez, primeramente fue hasta su puesto para advertirle que quemaría su motocicleta, luego de que se rehusara a hablar con él. Inmediatamente después, la mujer ya encontró en llamas su medio de transporte.

No contento con eso, el hombre llamó a la mujer y la amenazó de muerte, según relató la afectada, quien ya realizó varias denuncias por agresión y atropello a su vivienda, sin que la Policía o el Ministerio Público intervengan, contó.

Demente quema moto de su expareja y la amenaza de muerte

“No creí que sería capaz de tanta crueldad porque sabe de mi sacrificio, él sabe que estoy pagando esa moto. Después me llega la llamada y me dice que 'ahora a mí me toca'”, manifestó la víctima, quien mencionó que el hombre cambió su actitud a los dos meses de que ella se encontraba embarazada.

Tras los recientes hechos, finalmente un juzgado emitió una orden de alejamiento por el hecho de violencia familiar y una orden de captura contra Alcaraz Benítez.