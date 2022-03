Hogares de abrigo están a tope y hay pocas familias acogedoras

La funcionaria explicó también que actualmente solo hay 38 albergues disponibles, ya que fueron depurando porque muchos no cumplían con los requisitos para resguardar a los niños y adolescentes.

De estos, reveló que solo unos pocos son administrados por el Estado y acogen a niños/as y adolescentes en situación de calle o con adicciones, como también niñas víctimas de explotación sexual, pero en su mayoría se encuentran también superpoblados.

Los demás son organizaciones privadas y solo algunas reciben apoyo de Hacienda o directamente del Congreso, al no reunir con todos los requisitos.

“Son pocos los hogares de abrigo en este momento. Hasta enero, tienen que transformarse”, indicó, ya que se les otorgó un plazo para ir mejorando y adaptarse a los requerimientos de la Dicuida, con base en la Ley 6486, "De promoción y protección del derecho de los niños, niñas y adolescentes a vivir en familia", que regula la adopción y el cuidado alternativo.

La directora mencionó que cuando llegó en el 2018 había 1.100 niños/as y adolescentes en las entidades de abrigo y que fueron disminuyendo, en tanto que desde el 2020 hubo un total de 2.500 pedidos de hogares, familias ampliadas e intimaciones.

No obstante, explicó que lo ideal no es solo que aumenten las entidades de abrigo, sino que se concrete el proceso final de encontrar un hogar de acogida o una extensión de la familia y que se les pueda dar el seguimiento para que los chicos no vuelvan a los hogares.

En ese sentido, detalló que una familia puede acoger hasta cuatro niños siempre y cuando reúna los requisitos, entre ellos económicos, en tanto que muchos de los niños que van a parar a los hogares son a causa de que sus padres fueron a parar presos, registran problemas mentales o de adicciones.

Las personas pueden inscribirse como familias acogedoras ante la Dirección General de Cuidados Alternativos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y también pueden lograr la adopción de los menores durante el proceso judicial una vez que se declare la pérdida de la patria potestad.

“No está nada fácil la situación y tardamos mucho en el proceso judicial”, reconoció, ya que el proceso judicial demora varios meses y mientras lo que se hace es buscar por todos los medios familiares cercanos o vecinos que tengan buena predisposición.

La directora dijo que hay un cuello de botella en este proceso final hasta declarar la adopción, a la vez de aclarar que el Centro Nacional de Adopciones es una institución separada y no maneja la cantidad de personas que buscan adoptar.

Proyecto para recortar presupuesto al Ministerio de la Niñez

La directora se refirió al proyecto del senador Sergio Godoy, quien pretende recortar presupuestos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, como también del Ministerio de Desarrollo Social. Inicialmente la propuesta se planteó cuando surgieron los conflictos por los precios del combustible.

Recalde dijo que desde la Dicuida tienen que planificar cuantos casos llevar y que una vez que ingresan a los hogares inician la búsqueda de familiares a nivel país, como también de hogares acogedores, además de fiscalizar los hogares funcionando.

Sobre el punto, sostuvo que con el recorte será imposible y se está trabajando al día con lo justo, ya que Hacienda nunca aceptó que tengan un presupuesto propio y que es enorme el trabajo que realizan.

Las personas interesadas en inscribirse como familias acogedoras pueden comunicarse con la Dicuida al (0981) 623-673.