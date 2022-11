Hijo de Raúl Zapag sigue recuperación en su domicilio

El abogado Ricardo Preda, abogado de la familia Zapag, dijo a Monumental 1080 AM que el joven Benjamín Zapag sigue con el proceso de recuperación, cuidados y medicación en su domicilio.

El joven sufrió una brutal agresión por parte de rugbistas en el interior de una discoteca de Asunción. “Él ya fue dado de alta, está con el proceso de recuperación en su domicilio, tiene que bajar la inflamación de la cara y seguir tomando todos los medicamentos”, explicó.

La víctima fue sometida a una cirugía por una lesión maxilofacial y se le practicó una reconstrucción facial en la zona del ojo. Al respecto, Preda indicó que la intervención fue exitosa y que ahora solo esperan su recuperación total para que pueda ir a la Fiscalía.

"Estamos esperando su recuperación y que esté en condiciones para poder ir a la Fiscalía a declarar. Él aún tiene una inflamación", recalcó el abogado.

Sobre los responsables de la golpiza, indicó que no se sabe nada del paradero de los mismos. Los dos cuentan con una orden de detención y, cuando los Policías fueron a casa de los presuntos responsables, no se encontraban.

“Ellos no se sometieron a la orden de detención. Fueron a sus casas y no estaban. La fuga es una probabilidad, ya lo podrían haber hecho. Al no estar en su domicilio ya es una sospecha”, prosiguió.

El Ministerio Público imputó a Marcello Giovanni Fretes Laterra y Héctor Iván Grau Arroyo por lesión grave, luego de ser identificados como los presuntos agresores de Benjamín Raúl Zapag Gayet. Ambos son miembros de la Selección Nacional Sub 20 de rugby.

La audiencia de imposición de medidas cautelares se realizará el este jueves de 2022, a las 09:00 y a las 09:30, a fin que los imputados comparezcan ante el Juzgado de la Capital.