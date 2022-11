La mujer aseguró que su hijo no estuvo involucrado en la brutal agresión contra el hijo del ex presidente de Cerro Porteño, Raúl Zapag.

Katia Laterra, madre de Marcello Giovanni Fretes Laterra, sospechoso de la brutal agresión a Benjamín Zapag —hijo del ex presidente de Cerro Porteño Raúl Zapag—, aseguró este lunes a Monumental 1080 AM que su hijo no tuvo nada que ver con el caso y que el joven se presentará ante las autoridades para declarar sobre el hecho.