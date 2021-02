Harms niega que escrache a Villamayor es internismo

El diputado colorado cartista Walter Harms dijo a la Monumental 1080 AM que no vive de la política y que puede analizar desapasionadamente lo ocurrido con el escrache sufrido por el jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, sosteniendo que la ciudadanía está harta y que no fue por internismo.

“El análisis hay que hacerlo objetivamente, y si alguien quiere encuadrar esto en una confrontación de sectores internos del Partido Colorado nomás, está muy equivocado... Yo no soy político, estoy en esto circunstancialmente, por una coyuntura y porque me gusta, yo no vivo de la política como muchos de mis pares... por eso me tomo la atribución de poder analizar esto desapasionadamente, desde el contexto general, y yo tomo como que puede empezar de vuelta una onda que había, cuando hubo un tiempo en que se le prohibía a cierta gente entrar en los restaurantes, y hay que reconocer que la gente está podrida de nosotros, y me incluyo, porque al hablar de la clase política ya nos meten a todos en la misma bolsa”, manifestó Harms.

Subrayó que lo ocurrido el sábado con Villamayor es una muestra del hartazgo ciudadano acerca de todas las situaciones que se vienen viviendo en el país.