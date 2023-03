Hallan a recién nacido muerto en un baño del Hospital de Calle'i

El director del centro asistencial, Luis Prats, señaló que uno de los trabajadores del lugar ingresó para realizar la limpieza y el mantenimiento correspondiente del baño cuando se percató de la presencia del cuerpo en el sitio.

El médico indicó que se trata de un feto que llegó a término, de alrededor de 37 semanas de gestación.

Si bien manifestó que no se puede determinar si se trata de un bebé que nació con o sin vida, sí se puede confirmar que hubo un alumbramiento.

En tanto, dijo que lo que más se presume es que alguien vino a arrojar el cuerpo en el lugar, ya que sería complicado que se haya tenido un parto en el sanitario.

“Una parturienta requeriría algunos cuidados después del alumbramiento. Eso no se dio acá. Por eso me da a pensar que pudo haberlo tenido en una clínica clandestina y vino a deshacerse del feto acá. En nuestro registro no tenemos datos de pacientes ni llegó en urgencia con alguna lipotimia que se suele dar después de un alumbramiento“, manifestó el galeno.

Finalmente, Prats indicó que se verificarán las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar y se pedirá la colaboración de los locales ubicados en las inmediaciones, pero que el caso ya fue comunicado y quedó a cargo del Ministerio Público.