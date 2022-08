Hallan cuerpo de joven desaparecido con una mochila cargada de piedras

Se trataría de Juan Ramón Ledesma, de 21 años, cuya desaparición fue reportada por sus familiares la semana pasada. De acuerdo al reporte preliminar, la víctima cargaba una mochila con muchas piedras en su interior.

Los familiares del joven desaparecido señalaron que hace unos días envió un audio a su hermana y a su padre responsabilizando a su ex novia si algo le llegara a pasar, informó Telefuturo.

Aparentemente, la mujer lo habría amenazado de muerte varias veces.

Los investigadores constataron que la víctima presentaba características similares a la de Juan Ramón Ledesma, quien fue visto por última vez el pasado 7 de agosto.

"Se acercaron los familiares y resultó difícil confirmar plenamente que sería esta persona, pero por la vestimenta estiman que se trataría del joven", explicó el personal interviniente.

Juan Ledesma también alertó a sus familiares que dos autos lo estaban siguiendo y, desde ese momento, ya no lograron comunicarse con él.

“No sé qué voy a hacer. Ahora me están siguiendo dos vehículos desde lejos, pero qué vamos a decir. Si hoy tengo que morir, me voy a morir. Te quería nomás avisar que si algo me pasa será la culpa de la chica”, expresó el joven en el último audio que envió a su familia.