Cuando llegó al lugar no había ningún encargado y decidió subir al lugar. En ese momento, un guardia de seguridad le pidió que se retire del sitio, pero el joven le manifestó que sacaría unas fotografías y ya se iba. Sin embargo, el guardia reaccionó de forma violenta.

En un video captado por un testigo, se observa cuando el guardia alza la bicicleta del joven y la arroja al vacío desde dos metros de altura, por lo que quedó totalmente destrozada.

“Sube el tipo enojado porque no le hago caso y me apunta con una escopeta. Ahí le digo: ‘tranquilo, me voy’. Retrocedo y el tipo se pone entre mi bicicleta y yo, apuntándome”, expresó.

Comentó que el guardia arrojó primeramente la bicicleta al piso y luego, la arrojó desde un mirador, a una altura aproximada de dos metros.

Según los vecinos, el guardia ya tiene antecedentes de hechos de violencia registrados en el establecimiento turístico, informó Telefuturo.

Por su parte, el intendente de la ciudad de Trinidad, Isaac Aguilar, señaló que se trata de un funcionario municipal. Anunció un sumario y una investigación al respecto.