Guaireña en lo más alto

Guaireña logró un empate valioso en la Chacarita por 2-2 ante Resistencia y sigue primero en la División Intermedia, con la clara opción de ser de Primera. Estadio: Tomás Beggan Correa. (local Resistencia). Goles: 9’ Santiago Caballero y 58’ Bruno Mendieta, de penal (R); 41’ José Verdún y 77’ Carlos Duarte (G). Amonestados: 29’ Santiago Caballero (R); 41’ Rosalino Toledo, 60’ Hugo Aquino, 65’ Carlos Duarte (G).

Salvó el punto. Wilson Ferreira-Ciudad del Este. 2 de Mayo rescató un punto en su visita al RI 3 Corrales al igualar en los últimos minutos por 2-2. Los norteños siguen con chances de pelear por el ascenso. Estadio: RI 3 Corrales. Goles: 62’ Rodney Pedrozo y 78’ Juan Agüero (RI); 40’ y 90’ Jorge Jara (2M). Amonestados: 39’ y 53’ César Castro, 42’ José Duarte y 72’ Pedro Silva (RI); 61’ Sergio Mendoza y 72’ Joel Román (2M). Expulsado: 53’ César Castro (RI).

Remontada de Trinidense. Moisés Centurión (*). Trinidense revirtió un 0-2 ante Sportivo Iteño para ganar por 3-2. El Alfarero sigue cerca de la zona roja del descenso. Estadio: Salvador Morga (local Spvo. Iteño). Goles: 10’ Richard Araújo y 13’ Matías Laxague (SI); 43’ y 82’ Gustavo Legal, 50’ Nicolás Chávez (ST). Amonestados: 49’ Óscar Benítez y 54’ Francisco Rojas (SI); 47’ Alex Álvarez (ST).

Hoy se completará a las 10.00 los minutos restantes del juego entre 3 de Febrero vs. Fernando de la Mora que se suspendió debido a las lluvias caídas en Ciudad del Este.

Primera B. El líder 29 de Setiembre perdió pero no su condición de puntero, de igual manera otros equipos se le acercaron. Resultados de la fecha 27: Ameliano 6-0 Hayes, Gral. Caballero ZC 0-3 Recoleta, Tacuary 3-2 Colegiales, 3 de Noviembre 2-0 Figari, C. Colón (Ñ) 2-1 29 de Setiembre, C. Colón (JAS) 4-3 Limpeño, 3 de Febrero RB 3-1 Atlántida, Pilcomayo 1-3 Tembetary y 24 de Setiembre 2-0 Ledesma. Principales posiciones: 29 de Setiembre 55, Tembetary 51 y Ameliano 50 puntos. (*) Cronistas FA.