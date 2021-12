Los empresarios aglutinados reclaman que los juegos de azar "no son un juego".

“Repudiamos en forma categórica el tratamiento en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley de juegos de azar, sin que todos los afectados que llevan adelante la explotación de juegos, de los diferentes rubros de la industria, hayan emitido al menos su opinión al respecto”, iniciaron diciendo en su escrito los empresarios.

Asimismo, reclamaron que todas las cámaras del sector no fueron escuchadas ni consultadas al respecto, pese a que lo pidieron en varias oportunidades, e indicaron que tampoco se han recibido opiniones de instituciones que estarían siendo directamente afectadas, como la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Conacom, el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Salud, por su fondo Fonaress.

“Es un asunto de interés público y nacional, no de unos pocos y entre cuatro paredes. El juego no es un juego, y queremos dejar en claro que todas las asociaciones estamos de acuerdo en el cambio de la ley que data de 1997, pero no de esta manera, sin transparencia, inconsulta, poco clara, inconstitucional, generando desigualdades ante la ley y de forma absolutamente discrecional”, expresaron los gremios del rubro, además de calificar al proyecto de "poco serio y transparente".

Entre las inquietudes sobre el documento, señalaron “la exclusividad anticonstitucional”, la “selectividad y desigualdad ante la ley”, indicando que no es igual para todos; y la “discrecionalidad”, asegurando que otorga un poder desmedido al director de la posible Dirección Nacional de Juegos de Azar (Dinajzar).

Alegaron también que el documento está colmado de “oscuridad”, ya que no fue planteado en audiencias públicas ni hubo participación ciudadana, además de cuestionar la premura por contar con su aprobación sin tener siquiera el dictamen de las comisiones.

Finalmente, señalan al proyecto como un despropósito, puesto que no se realizaron estudios técnicos ni se involucró a gente capacitada en el área.

Mediante resolución 3.464, Diputados llamó a una sesión extraordinaria en modalidad mixta para este martes 7 de noviembre, a las 9.00, adelantándose a su sesión ordinaria semanal, teniendo en cuenta el feriado de este miércoles 8 de diciembre por la festividad de la Virgen de Caacupé.

El proyecto de ley “De los Juegos de Azar y su Regulación” fue presentado por el bloque de diputados y colorados cartistas como Walter Harms, Basilio "Bachi" Núñez, Hernán Rivas, Tadeo Rojas y Justo Zacarías, además del independiente Hugo Ramírez, e ingresado el pasado 2 de octubre de 2019.

Posteriormente, el texto se envió a las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Económicos y Financieros, de Legislación y Codificación, de Asuntos Municipales y Departamentales, de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo, de Presupuesto y de Lucha contra el Narcotráfico, Ilícitos, Conexos y Graves.

El objetivo del documento es regular todas las actividades de juegos de azar desarrolladas en el país, con el cual se pretende crear una Dirección Nacional de Juegos de Azar y un Consejo de Políticas de Juegos de Azar.