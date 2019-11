Google promete no usar con fines comerciales los datos médicos que recolectó

Uno de los elementos que más controversia ha generado no es que Google tenga acceso a los datos como proveedor de este servicio, sino el hecho de que ni pacientes ni médicos sean informados de este hecho.

"Para que quede claro: bajo este acuerdo, los datos médicos no pueden usarse para ningún otro fin que no sea proveer estos servicios que ofrecemos bajo el acuerdo, y los datos de los pacientes no se pueden combinar con ninguna información de Google sobre los consumidores", indicó el presidente de Google Cloud, Tariq Shaukat.