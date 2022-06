Gobernador de Amambay no confía en la Policía: "Hay gente poderosa"

A casi un mes del atentado que sufrió el ahora ex intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo , que posteriormente derivó en su muerte, sus familiares no dan crédito a la investigación que realizan la Policía Nacional y la Fiscalía.

“No hay nada. Ni la gente de la Policía, ni de la Fiscalía ni del Gobierno ya se comunicó conmigo. Para la familia solo queda aferrarnos a la oración y seguir con nuestras vidas”, aseguró al respecto el gobernador de Amambay, Ronald Acevedo, a Monumental 1080 AM.

El jefe departamental aseveró que las autoridades nunca compartieron información con él, ni sobre el crimen de su hermano y tampoco el de su hija, quien también fue víctima del crimen organizado en el 2021.

Trató de mentiroso tanto al actual comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas, como al comisario César Silguero, director de Investigaciones de Hechos Punibles. “Hasta en mi casa vinieron a mentirme”, expresó sobre los avances investigativos.

Acevedo criticó duramente a las autoridades policiales y fiscales por querer poner “paños fríos”. “Detrás de esto hay gente poderosa que el Gobierno no le va a tocar ni investigar”, dijo en forma tajante.

Indicó que tanto la familia como las autoridades supuestamente saben quiénes son los responsables del crimen del ex intendente José Carlos Acevedo. “Por eso no me buscan, saben lo que les voy a decir y no le van a investigar a esas personas”, afirmó.

“Sabemos quiénes están detrás, la Policía sabe, pero no van a hacer nada porque son gente poderosa, son gente que está con el Gobierno y maneja la Policía acá en Amambay”, agregó. No obstante, evitó dar nombres porque consideró que no vale la pena ponerse en riesgo.

“Ellos saben, para qué me voy a complicar, para que me maten y quede en el oparei. No van a hacer nada, es perder el tiempo hablar de esto porque la Policía está complicada con toda esta gente”, sentenció.

José Carlos Acevedo falleció luego de varios días de permanecer internado en estado delicado a causa de los disparos que recibió frente al Palacio de Justicia de Amambay. En total, recibió siete impactos de bala en varias partes del cuerpo.