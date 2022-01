Giuzzio sospecha lavado de dinero de HC y dice que prepara denuncia

El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, aseguró a la Monumental 1080 AM que presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público contra el ex presidente y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes, por presunto lavado de dinero, y hasta habló de un esquema similar al de los González Daher.

“Yo le planteé (al presidente de la República Mario Abdo) la posibilidad de una denuncia penal, y él me dijo que tenía que hacerlo si correspondía, adelante. Porque acá hay elementos, más que indicios son elementos muy fuertes, que podrían comprometer la situación del ex presidente y abrir la posibilidad de una investigación penal por lavado de dinero, en principio, no te podría decir todavía enriquecimiento ilícito, una modalidad muy parecida a la de Ramón González Daher”, expresó el ministro.