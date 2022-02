Giuzzio afirma que los ataques van a seguir y teme por su vida

No obstante, Giuzzio señaló que “no me van a amilanar”, y mencionó que el intento de juicio político fue tan solo “el primer apriete” de los cartistas, buscando primeramente desprestigiar al Gobierno, aprovechándose de un hecho lamentable como el ocurrido el pasado domingo en San Bernardino.

Al hacer un análisis tras el rechazo del juicio político en su contra, Giuzzio dijo ser consciente de que vendrán más ataques y advirtió que “no toda la carne está en el asador”, en relación con la presentación que realizó ante la Seprelad.

“Este fue el primer apriete de los cartistas, porque resulta más que evidente que al presentarse el pedido de juicio político inmediatamente después de aquella presentación que hice a Seprelad y aprovechándose de un hecho lamentable demuestra que evidentemente el grupo que representa el señor Cartes responde a un plan que pretende debilitar primeramente al Gobierno y atacar a quien osó presentar una denuncia en su contra. Conste que lo que presentamos fue el análisis de su propia declaración jurada. Creo que pudimos demostrar a los congresistas que esto forma parte de una guerra, una vendetta de la mafia, una vendetta política que pretende continuar así como está. Nosotros no le sacamos la jeringa a ninguna crítica; por el contrario, aceptamos muchos errores y muchas necesidades. Tenemos el compromiso de esos congresistas de apuntalar a través de leyes apenas tenga apertura el año legislativo”, sostuvo a la 1080 AM.

Leyes. En ese sentido, sostuvo que hay dos leyes muy importantes que los congresistas le dieron su palabra de apoyar. Reconoció que existen muchas falencias en la Policía Nacional. “Una ley que establece requisitos para el ingreso de policías a la Academia. También la propuesta de adquisición de tecnología para el sector de seguridad y defensa. Esto (el juicio político) es un ramalazo que se pudo sortear, pero estamos preparados para ir recibiendo más. Advertimos que no toda la carne está aun en el asador, probablemente se hagan otras presentaciones”, sostuvo.

“Estamos esperando el resultado del petitorio que hicimos a la Seprelad en relación con informes a nivel nacional e internacional que van a enriquecer nuestra presentación y el informe que pueda hacer la Seprelad ante el Ministerio Público”, agregó.

Giuzzio sostuvo que los ataques del cartismo se recrudecieron por denunciar a Cartes ante la Seprelad.

“En la primera denuncia hubo un agravio personal. En realidad advertimos que con tanta malicia y mala intención no menciona que el bien que yo adquirí (mencionado en la declaración jurada) fue gracias a un préstamo que se paga anualmente. Eso es normal como cualquier ciudadano. Lo que más me molestó es de quién venía la crítica (los medios de Cartes). Presenté una denuncia demostrando que multiplicado a 1.000 veces lo que ellos tienen. Pero como un jeque o un patriarca (Cartes) no permite ser reclamado y menos públicamente y la consigna era ataques, atacar y atacar”, manifestó.

Al ser consultado por qué no presentó su denuncia a la Fiscalía, respondió: “Presentamos ante la Seprelad porque es competente, es una unidad especializada del Gobierno que tiene gente que puede investigar directamente, tiene competencia legal para pedir informes a nivel nacional e internacional”, agregó.

Dijo que cuando se tiene la ruta del contrabando de cigarrillos, esta ruta es usada por otros traficantes y organizaciones criminales, como de armas, de drogas y hasta tráfico de personas, dando a entender que existe un vínculo de Cartes con el narcotráfico. “Claro que sí temo por mi vida, redoblé mi seguridad, pero no nos van a amilanar”, indicó.



Arnaldo Giuzzio,

ministro del Interior.