"Yo sé que esa familia estaría necesitando más, que justamente por necesidad hizo ese sorteo. No me voy a quedar con la conciencia tranquila si me quedo con ese vehículo", señaló en una entrevista para NPY.

El hombre se enteró de que ganó el premio a través de una llamada telefónica. Al principio no creyó y pensó que se trató de una broma, pero luego corroboró a través de Facebook y confirmó que su nombre salió sorteado. "Ahí llamé y volví a dar el vehículo", mencionó.

Un cuñado del ganador también estuvo internado varios días en Terapia Intensiva por Covid y conocía todo el trajinar que se tiene para recuperar la salud de un ser querido. Por ese motivo tomó la decisión de devolver el auto.

Vera Román comentó que compró dos rifas de la familia organizadora del sorteo, solamente para colaborar con la causa.

El sorteo del vehículo se realizó el domingo ante una escribana y, según el reglamento, el ganador tenía 15 días hábiles para retirar el vehículo.

Paciente internado

Cayo Ramón Franco es un trabajador con 25 años de aporte en el Instituto de Previsión Social (IPS), pero debido a que la previsional no tenía camas disponibles en la Unidad de Terapia Intensiva fue internado en una clínica privada por Covid durante seis días, donde acumuló una deuda de G. 110 millones.

Posteriormente, el paciente fue derivado en el Hospital Respiratorio Integrado del IPS de Ciudad del Este, donde sigue su proceso de recuperación después de un total de 23 días de internación en Terapia.

Su familia, que es procedente de Hernandarias, además, inició una demanda en el ámbito judicial, para que la entidad asuma la deuda, ya que en el momento de su internación no había cama en el IPS.

Se gastó alrededor de G. 15 millones por su internación, a parte de medicamentos, y además se está ofreciendo un inmueble, para costear los gastos.