Tras verse envuelto en un lío legal con su representante, el actor Nikolaj Coster-Waldau , quien interpreta a Jaime Lannister en la serie épica Game of Thrones , reveló datos que tienen que ver con su sueldo, su trabajo como intérprete y el destino de Jaime en la producción de HBO .

Al someterse a este proceso legal, Coster-Waldau reveló que firmó contrato para aparecer en cuatro episodios de la temporada final de la afamada serie.

The Hollywood Reporter señala además que el actor danés tendrá que pagar USD 2 millones a su agente Jill Littman por romper arbitrariamente su contrato.

Asimismo, el actor también tuvo que informar sobre su sueldo en la serie: USD 1.066.667 por episodio (en la temporada final).

En la entrega pasada, se reportó que el danés ganó USD 942.857 por capítulo. Pero también recibió USD 1.5 millones por concepto de adelanto de regalías, informó La República.

La relación con Littman se rompió a través de un e-mail. "No estoy más que agradecido por todos los años que trabajamos juntos. La razón por la que decido irme no es para estar con otra persona, sino para manejarme yo mismo. Game of Thrones está por acabar", escribió el actor en la misiva.

Littman recibía el 10% de sus ingresos y, según el intérprete de Jamie Lannister, se trataba básicamente de un acuerdo de palabra.

La incógnita que ahora se hace es ¿morirá Jaime Lannister? La respuesta será desvelada en el próximo año, cuando se estrene Game of Thrones.