Galeano Perrone afirma que Mario Abdo “está perdido”

El analista aseveró que el presidente es incapaz de manejar una crisis y es un gobernante “absolutamente perdido, que no sabe dónde está parado”. Galeano Perrone se refirió así a las crisis que vive el país en salud, educación y seguridad. Insistió que esta situación responde a la incapacidad de Abdo.

“Hay una desorientación porque el que dirige y comanda las operaciones no lo está haciendo desde un centro de comando, desde donde deberían salir las directivas (…). Es alguien que no tiene la capacidad de quedarse en el puesto de comando y ver qué pasa. Es el estilo de control de un mandatario que no sabe manejar una crisis”, señaló Galeano Perrone en charla con la 680 AM.

El ex ministro agregó que si no hay medicamentos en los hospitales públicos pero sí existen estas drogas en las farmacias, el Estado debería actuar incluso nacionalizando estas empresas.

PURO MARKETING. El analista contó que le informaron que Marito cuenta con una asesora de imagen “a quien escucha muchísimo”. “Le pasa lo mismo que a Macri (ex mandatario argentino), que escuchaba solo de márketing. Se nota que en el Gobierno no se bajan ideas políticas. Los ingredientes son el márketing y no se dan soluciones”, cuestionó Galeano Perrone.

Para Galeano Perrone, la gestión del Gobierno es “absolutamente desastrosa” y vaticinó que podría darse un colapso entre los meses de abril y mayo. “Estamos frente a un país que es una bomba de tiempo”, advirtió el analista político.

Sostuvo que el gobierno de Mario Abdo se sustenta con el apoyo político que recibe del ex mandatario Horacio Cartes. Sin embargo, aseguró que esto irá contra los intereses del Partido Colorado y del propio movimiento dirigido por Cartes. “Cuando él (Horacio Cartes) le retire su apoyo, habrá un juicio político en puerta”, manifestó Horacio Galeano Perrone.