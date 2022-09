“Muchas empresas grandes están perdiendo millonadas acá. Nos dicen que es una obra de bien, que nos va a favorecer a todos. Claro que sí, pero nosotros no comemos asfalto, necesitamos para comer y cubrir nuestras deudas que habíamos contraído con otras instituciones financieras, estamos todos atrasados, ni nuestra luz pagamos”, mencionó María Melgarejo, una de las afectadas.

Obras en Tres Bocas.jpg Foto: Gentileza

Melgarejo indicó que esta situación ya lleva más de un año y dos meses, desde que empezaron a preparar el terreno para las obras, y aclaró que las pérdidas que sufren los vecinos y comercios son millonarias y que de seguir así, perderán todo lo que consiguieron con tanto sacrificio.

“Estamos más de un año y dos meses aproximadamente, y desde entonces, nosotros no tenemos más trabajo. Los comercios perdieron su clientela, la gente ya no circula por acá. Nosotros con mi familia solíamos facturar G. 6.000.000 a la semana. Ahora, mi marido hace apenas G. 300.000 y con eso no vive una familia. Nosotros estamos usando todo el sueldo de nuestros hijos que trabajan, o si no, no vamos a comer”, agregó en nota con un medio local.

Lee más: Reclaman lentitud de las obras en Tres Bocas y pago de lucro cesante

En la misma situación se encuentran unas 80 familias que directamente son afectadas por las obras encaradas por el Estado. Entre los locales afectados están supermercados, tapicerías, gomerías, farmacias, vendedores de frutas, concesionarias, entre otros.

Según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la obra debe terminar en diciembre próximo, pero la lentitud de las obras viales es otro tema que quebranta a los comerciantes.

tres bocas.jpg El Ministerio de Obras Públicas sostuvo que las obras y el pago de indemnizaciones avanzan según el cronograma. Foto: Gentileza

La frentista lamentó que las autoridades del MOPC no hablaron con ellos, a pesar de pedir audiencia varias veces, y hasta el momento, nunca concurrieron ante los vecinos y frentistas en el lugar.

Papeles en regla, aclara el MOPC

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recordó a los frentistas —que reclaman el cierre de sus actividades a causa de las obras que se ejecutan en la zona de Tres Bocas— que deben presentar todas las documentaciones requeridas para poder recibir las compensaciones económicas.

Desde la Dirección de Bienes Inmobiliarios (DBI) del MOPC informaron que, el equipo técnico para tratar estos casos, se encuentra analizado las 87 solicitudes recibidas, correspondiente a personas que se dedican al comercio y que vieron bajar sus ventas o cerraron sus negocios.

Dicha dependencia estatal se encuentra actualmente trabajando en la resolución de la lista de los que no cumplen con los requisitos de la ley con el fin de darle el tratamiento social, refiere la cartera de Obras Públicas.

Asimismo, gestionan para que se completen las documentaciones de los afectados propietarios, a fin de remitir todos los antecedentes a la Dirección de Asuntos Jurídicos, conforme lo que establece la ley 5389/2015 y el decreto reglamentario 6868/2022.

Obra de gran magnitud

En la zona de Tres Bocas, en particular en la intersección de Acceso Sur, Avelino Martínez y Américo Picco, se construye actualmente un túnel y una rotonda, obras con las que se pretende beneficiar la ciudadanía, ya que en el sitio cerca de 45.000 vehículos se desplazan hacia y desde Asunción a diario.

El túnel tendrá 135 metros y el MOPC informó que se estima que la conclusión de su construcción sería a finales de este año, pese a que actualmente se registran atrasos en la obra. La financiación es mediante una cooperación bilateral no reembolsable entre los gobiernos de Taiwán y Paraguay, por USD 24 millones.