Florentín, el primero en volver a prácticas

El Huachipato, que dirige el técnico paraguayo Gustavo Florentín, volverá hoy a los entrenamientos y se convertirá en el primer equipo chileno en hacerlo tras el parate obligatorio por la pandemia del coronavirus. En charla con La Sobremesa de Fútbol a lo Grande (1080 AM), Florentín expuso: “Volvemos a entrenar en 4 grupos, máximo podemos estar 10 personas dentro de la cancha, hay un régimen importante que cumplir”. “Somos el primer equipo en volver acá en Chile, fuimos los primeros en suspender las actividades y ahora somos los primeros en volver”, agregó el DT. El Huachipato se sometió a dos exámenes de Covid-19, todos dieron negativo. Con respecto a cómo será el mundo del fútbol luego de esta crisis, el estratega sostuvo: “Tenemos que acostumbrarnos, tenemos que convivir con esto. No va a ser fácil, seguramente a todos nos costará, pero debemos adaptarnos”. Aún no hay fecha oficial para el retorno del fútbol en Chile.