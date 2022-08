Fiscalía rechaza impugnación de Arnaldo Giuzzio y confirma a fiscales

El ex ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, está siendo investigado por cohecho pasivo agravado.

La Fiscalía, representada por el fiscal adjunto Federico Espinoza, rechazó recientemente la impugnación presentada por el el ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio contra la resolución que rechazó "por improcedente" su recusación contra los fiscales Osmar Legal y Alicia Sapriza, según confirmó a Última Hora el abogado de Giuzzio, Guillermo Duarte Cacavelos.

De esta manera, los fiscales en la causa que afronta el ex ministro, por supuesto cohecho pasivo agravado, fueron confirmados y ahora solo queda pendiente un recurso que también planteó Arnaldo Giuzzio para evitar su imputación, informó la periodista de Última Hora Liz Acosta.

Resolución de Fiscalía.pdf

Duarte Cacavelos había presentado un recurso de reposición contra la resolución que admite la imputación, solicitando que se revoque el documento y dando curso al trámite del artículo 314 del Código Procesal Penal, con lo que se devuelve la imputación al Ministerio Público.

La defensa del ex secretario de Estado argumentó que no se cumple con los presupuestos que exige la ley y no se adecua a lo dispuesto en la acordada 1631 de la Corte Suprema de Justicia, mientras que el fiscal Silvio Corbeta pidió al juez de Delitos Económicos José Agustín Delmás que dicho recurso sea rechazado.

Nota relacionada: Fiscalía pide rechazar recurso planteado por Arnaldo Giuzzio contra su imputación