El ex ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, fue imputado por cohecho pasivo agravado.

El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, en representación de Arnaldo Giuzzio , había presentado un recurso de reposición contra la resolución que admite la imputación del ex ministro del Interior por supuesto cohecho pasivo agravado.

La defensa pidió que se revoque tal resolución dando curso al trámite del artículo 314 del Código Procesal Penal, con lo que se devuelve la imputación a la Fiscalía.

El fiscal Silvio Corbeta pidió rechazar el recurso de reposición este viernes al juez de Delitos Económicos José Agustín Delmás, quien deberá resolver la cuestión, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

La defensa del ex secretario de Estado argumentó que no se cumple con los presupuestos que exige la ley y no se adecua a lo dispuesto en la acordada 1631 de la Corte Suprema de Justicia.

Giuzzio también solicitó la suspensión de la audiencia de imposición de medidas cautelares, que estaba prevista para el jueves, que finalmente no se llevó a cabo mediante el recurso de reposición.

Su abogado adelantó que pediría además la suspensión de la audiencia indagatoria fijada por la Fiscalía.

El ex titular del Ministerio del Interior está procesado por sus vínculos con el presunto narcotraficante Marcus Vinícius Espindola Marques, quien se dedicaría al lavado de dinero y está preso en Brasil.

El Ministerio Público argumentó en su imputación que Giuzzio sabía de las intenciones del mismo, de ser proveedor del Estado, y que además estaba recibiendo favores de manera gratuita.

La causa en su contra inició por el alquiler que realizó de una camioneta de Ombu SA, la empresa propiedad de Espindola.