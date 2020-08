Fiscalía imputa al autor confeso del feminicidio en J. Augusto Saldívar

El cuerpo de la mujer fue hallado el sábado a las 14.00 aproximadamente, en su domicilio ubicado en el kilómetro 23 de la ruta PY01, del barrio San José de J. Augusto Saldívar, donde residía con su pareja Flecha López, quien ya está detenido.

Lea más: Una joven de 20 años es hallada muerta en J. Augusto Saldívar

Se tuvo conocimiento del hecho a través de los familiares de su pareja, quienes habrían recibido un mensaje de Denis Flecha despidiéndose de sus familiares.

feminicidio es cuando .jpg Archivo Última Hora.

Unas horas después, el hombre confesó a su tío que había matado a su novia. La noche anterior al suceso, ambos habían ido a un encuentro con sus amigos.

Luego se retiraron a su casa, donde tras una discusión por celos el ahora imputado habría tomado un cuchillo e infligió cuatro heridas a la mujer.

Nota relacionada: Violencia hacia la mujer y feminicidios marcan la última semana de agosto

La causa probable de muerte es shock hipovolémico causado por herida con elemento cortopunzante.

EN CASO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.png

"Pido a la familia que me perdone", dice imputado

Denis Emmanuel Flecha López no supo dar explicaciones sobre que lo llevó a acabar con la vida de la mujer con quien convivía hace ocho meses.

Según sus declaraciones, en todo este tiempo solo se dieron “discusiones normales de pareja”, pero, aparentemente, perdió el control tras un mensaje que habría recibido su pareja, del cual tampoco dio detalles.

Le puede interesar: Feminicida confeso: "Lo hecho, hecho está, la ley se hará cargo de todo"

“Estoy arrepentido. No se cómo explicar, no sé cómo actué. Le pido a la familia (de la víctima) que me perdone por lo que pasó. Lo hecho, hecho está y la ley se va a hacer cargo de todo”, fue parte de lo que dijo a C9N.

El detenido detalló que su pareja, primeramente, se resguardó en el baño, mientras él aseguraba los portones. Luego consiguió sacarla del sitio para atacarla. "No sé cómo apareció el cuchillo en mi mano", afirmó.

Suman 25 víctimas de feminicidio

Con esta nueva imputación del Ministerio Público, suman 25 las víctimas de feminicidio en lo que va de este año.

Según datos proporcionados a Última Hora por el Observatorio Criminológico del Ministerio Público, en los tres últimos meses ocurrieron la mayor cantidad de feminicidios, en junio fallecieron cinco mujeres, en julio seis y agosto está culminando con cuatro víctimas.