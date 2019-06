Fiscal asegura que se está indagando a Miguel Cuevas

Durante una conferencia de prensa realizada ayer, el fiscal anticorrupción Luis Piñánez aclaró que no existe ningún tipo de dilación ni presión política en la investigación contra Miguel Cuevas, actual titular de la Cámara de Diputados, quien está siendo indagado por enriquecimiento ilícito, lesión de confianza y otros delitos.

“Tomé intervención en esta causa el 28 de mayo de este año. Desde ese momento nos hemos abocado, con mi equipo de investigación, a analizar las distintas diligencias que se han llevado a cabo en el marco de esta investigación, teniendo en cuenta que existe más de un hecho punible a investigar”, explicó el representante del Ministerio Público.

Además hizo hincapié en que al Ministerio Público le resulta irrelevante el cargo que ocupa Cuevas, dado que la causa seguirá para adelante independientemente de que presida o no la Cámara Baja.

“Quiero hacer hincapié, y quiero ser específico en esto. No existe nada de impunidad en esta investigación. Desde que soy el titular de la causa estamos trabajando con objetividad y siguiendo los lineamientos que hacen a la norma, sin ningún tipo de presiones. Procesé a varias personas que tenían cargos más altos que el procesado e incluso procesé a colegas y no he tenido miedo para hacer cumplir lo que establecen las leyes”, resaltó Piñánez.

Asimismo, explicó que está a la espera del informe de los peritos sobre la tasación de las 14 propiedades del legislador.

“Los peritos, hasta el momento, no contestan sobre sus conclusiones. No puedo dar una fecha específica de cuándo culminarán, pero sí puedo decir que esta investigación se encaminará de acuerdo con los actos investigativos”, refirió.

El investigador también manifestó que los hechos punibles como lesión de confianza y enriquecimiento Ilícito, que están indagando, son bastante técnicos, por lo que lleva tiempo comprobarlos.

Cabe destacar que Piñánez convocó a la prensa para dar su versión sobre el proceso de la causa en cuestión debido a que el grupo de ciudadanos autoconvocados exhibieron carteles alusivos frente a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía, ubicada en Chile y Haedo, de Asunción, solicitando la imputación contra el político colorado de Añetete.

El proceso se inició en 2018, pero, hasta el momento, no se presentó una imputación en su contra.

El concejal de Ybycuí Ezequiel Cáceres López, del Partido Demócrata Progresista (PDP), denunció a Cuevas ante el Ministerio Público. Posteriormente, en marzo de este año, se amplió por producción de documentos no auténticos, por supuesta malversación de fondos en concepto de combustible, cuando se desempeñaba como gobernador de Paraguarí.