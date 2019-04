Ferreiro explica colocación de hormigón hidráulico sobre Mariscal López

De acuerdo con el intendente Mario Ferreiro, estos trabajos se realizan debido a que en la zona existe un problema de hundimiento y arrugado de la capa asfáltica, a causa del peso de los transportes de gran porte que circulan por la zona.

“Es una de las soluciones más requeridas en Asunción. No se puede hacer mucho en todas partes, porque tenemos mucha instalación subterránea que cambiar, y no es tan fácil hacer. Pero, donde se ha hecho, fue una gran solución”, argumentó en comunicación con Monumental 1080 AM.

El jefe comunal explicó que la colocación del hormigón en la media calzada de la avenida se igualará al asfalto y aseguró que estéticamente no quedará como una calle multicolor.

Los trabajos sobre la avenida Mariscal López se iniciaron en los primeros días de abril, pero aún no han concluido las obras en la zona. El tránsito se desvía una vez que se llegue a la zona de obras.

Según informó la Comuna capitalina, el lado derecho de la avenida es el lado más afectado por el tránsito de los ómnibus, los camiones pesados y frenadas. Se deben colocar, en total, 70 metros de ancho de hormigón hidráulico, a mitad de la calzada, con un espesor de la capa de 17 centímetros.

El acceso y la salida del tramo se completará con rampas de carpetas con mezcla asfáltica en caliente.

Por otra parte, Ferreiro mencionó que la misma solución de infraestructura se llevará a cabo en otros puntos conflictivos de Asunción, como la zona de Recoleta y un tramo de la avenida Madame Lynch.

Asimismo, señaló que este tipo de infraestructura conlleva un costo especial debido a la preparación que requiere la materia prima y a los trabajos de colocación.