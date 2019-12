Felippo sobre su nombramiento en Conacyt: "Soy un innovador"

Eduardo Felippo aseguró que no está muy “lejos de la ciencia”, recordó que él es el impulsor de la implementación de la azúcar orgánica –por lo que fue reconocido por el mundo– y que fue creador de la Asociación Paraguaya de Inventores e Innovadores, durante una entrevista concedida a Monumental 1080 AM .

Consultado sobre las críticas que giraron en torno a su nombramiento al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), principalmente por tratarse de un empresario y no un investigador, Felippo recordó que “el ministro de Obras Públicas no es ingeniero, el de Agricultura no es agricultor y la ministra de Comercio no es comercial”, dijo.

El nuevo titular de la institución explicó que el funcionamiento del Conacyt es muy diferente a los organismos similares de la región, que fueron impulsados por investigadores. "En este caso se habla de un Consejo representado por ministerios y sociedad civil”, mencionó.

Además, aseguró que él no tendrá incidencia sobre calificación de proyectos, ya que eso está en manos de los expertos extranjeros. Agregó que buscará crear un consejo evaluador conformado por investigadores locales.

Felippo explicó que actualmente hay más proyectos que dinero, por lo que los filtros son más exigentes y se priorizará aquellos que puedan dejar al país equipos o laboratorios funcionando, antes que aquellas propuestas que se enfoquen en datos estadísticos.

Pese a las protestas, notas y pedidos de la comunidad científica local, el presidente Mario Abdo Benítez nombró al empresario representante de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) como nuevo titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La ciudadanía y también los investigadores se pronunciaron en contra del decreto presidencial, protestando de manera masiva con el famoso hashtag #DesastreKoMarito.

Además de Felippo, figuraban el seccionalero y representante de las centrales sindicales, José Matto, y el empresario y ex ministro de Cartes, David Ocampos.