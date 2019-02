Familiares y amigos de Emiliano Sala le dan el adiós en su pueblo

"Demasiado duro lo que estamos viviendo, un pueblo que está mal. El Emi a partir de hoy va a estar todos los días con nosotros, lejos de ser una despedida es una bienvenida", afirmó el presidente comunal de Progreso, Julio Muller.

El pequeño pueblo de 3.000 habitantes de la provincia de Santa Fe (centro) en el que Sala vivió desde los cuatro años está "parado desde hace 20 días" y este sábado se congregó en las instalaciones del club de fútbol San Martín, donde comenzó a jugar el delantero, para velar su cuerpo antes de que sea incinerado.

"Hace 20 días que el pueblo está distinto, está parado (...) Situaciones muy diferentes las que vivimos desde que en determinado momento empezamos a pedir que aparezca el cuerpo porque lo necesitamos. En cuanto vimos la noticia no queríamos que fuera el Emi, pero nosotros queríamos una cosa y el destino otra", aseguró Muller.

Sala.png Emiliano Sala y su mascota, que no perdía la esperanza de volver a ver a su dueño. Foto: emilianosala9.

El cuerpo de Emiliano Sala llegó este viernes a Argentina, como parte de su familia, que se encontraba en Francia durante la búsqueda de los restos de la avioneta en la que desapareció en el Canal de la Mancha, y este sábado pudieron reunirse para recordar a un joven que siempre estuvo muy ligado a su pueblo.

"Él es de acá (Progreso), es una parte nuestra y de nuestra historia, nació, creció y caminó estas calles con la bicicleta o con lo que fuera", relató la tía del futbolista Mirta Tafarel.

Destacó también la necesidad de que se esclarezcan los detalles sobre el accidente que sufrió la avioneta en la que Sala viajaba con destino a Cardiff para incorporarse a su nuevo equipo.

"Me gustaría encontrar un responsable, alguien que me diga pasó esto, pero solo la fatalidad parece que nos llevó a esto", subrayó.

Los que lo conocían de cerca recordarán a Emiliano "con mucho cariño y mucho dolor" y rememoran la ambición de un jugador que soñaba con algún día representar a su país.

Emiliano Sala.jpg La familia de Emiliano Sala impulsó una búsqueda privada, mediante micromecenazgo -llegando a alcanzar los 371.000 euros-, que contó con el apoyo de futbolistas de renombre mundial. Foto: am.com.mx.

A Progreso llegaron también autoridades y jugadores del Cardiff -club que había pagado 17 millones de euros por su traspaso- y Nantes, en el que consiguió sus mayores logros, además de otras personalidades ligadas a su vida y trayectoria como Nicolás Higuaín, hermano del futbolista Gonzalo Higuaín y exrepresentante de Sala.

"Emiliano era una persona muy buena, tranquila, te daba todo, era un chico extraordinario, la verdad que ves este desenlace y te preguntas ¿Por qué? Él hizo todo lo posible para ayudar a la familia y hacer una carrera digna como futbolista", subrayó Higuaín.

El que fue representante de Sala entre 2011 y 2017 mostró también su desconocimiento sobre los motivos que llevaron al jugador a retornar a Nantes (Francia) después de firmar su nuevo contrato con el Cardiff.

"Por lo general cuando un jugador firma un contrato con un club se queda con el club y ya está, la verdad no se por qué tuvo que volver a Nantes, la verdad es que desconozco, pero pasó esto y no sé quien lo coordinó (el vuelo), porque la verdad no hablé de ese tema con él", concluyó.