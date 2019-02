El papá de Emiliano Sala tras el hallazgo de la avioneta: "Estoy desesperado"

"No lo puedo creer, estoy desesperado. Mi mujer, mis dos hijos y algunos amigos de Emiliano están allá. Hoy no me comuniqué con nadie. Hablo todos los días, pero como mi teléfono no tiene Whatsapp me cuesta llamarlos o que me llamen", expresó Horacio en declaraciones al canal Crónica TV de Argentina.

La pequeña aeronave fue detectada por el barco FPV Morven, contratado por la familia gracias a una colecta que tuvo cientos de donantes. El hallazgo se produjo en el primer día de búsqueda coordinada entre esta embarcación privada y un barco del Ministerio de Defensa británico.

Nota relacionada: Encuentran avioneta que transportaba a Emiliano Sala

El oceanógrafo David Mearns fue el encargado de confirmar el hallazgo del Morven y confirmó que el Geo Ocean III será el que se encargará de iniciar este lunes la investigación de los restos del avión.

Lea más: ¿Quién es Emiliano Sala, el jugador por el que más pagó Cardiff City?

"Por respeto a la familia no daré detalles del hallazgo", añadió luego el mismo Mearns a la prensa minutos atrás en la ciudad de Guernsey.

"Desde allá me decían que pasaban los días y no había noticias de Emiliano ni del avión", sostuvo Horacio muy acongojado en sus últimas palabras.

Antecedentes

El 21 de enero pasado, desapareció sobre el Canal de la Mancha el avión en el que Emiliano Sala viajaba de Nantes, Francia, a Cardiff, Gales..

El Cardiff City fichó a Sala por 15 millones de libras (16,9 millones de euros) tras las negociaciones con el Nantes.

Cuando se conoció el fichaje, el argentino dijo que tenía muchos deseos de empezar el entrenamiento con el club galés y de conocer a sus nuevos compañeros del equipo.