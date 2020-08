Liz Cardozo, hija del paciente dijo a Última Hora, que desde hace 24 horas no reciben reportes sobre la salud de su padre.

“Nos llamaron a decir que está súper mal, pero no nos dieron detalles. Desde esa vez no salen a darnos información. Estamos fuera del hospital desde hace ocho días. Nos dicen que sábados y domingos no se dan información”, lamentó.

La mujer comentó que las autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS), sede Ingavi, les dijeron que los reportes se darán por vía telefónica.

“Él ingresó por bronconeumonía y al parecer se le complicó, ya que tiene diabetes y problemas de la presión. Tiene síntomas distintos de Covid. Queremos que nos digas cómo está”, dijo.

La moderna Clínica Ingavi del IPS funciona exclusivamente como hospital respiratorio para las atenciones de pacientes en el marco de la pandemia del coronavirus.

Última Hora intentó comunicarse con el director del centro hospitalario, Elías Rolón, al celular con terminación 780, pero este está fuera de servicio.