Se trata del profesional que hace dos semanas denunció que no le alcanzó la vacuna contra el coronavirus, informó el corresponsal de Última Hora Wilson Ferreira.

El médico fue internado por Covid-19 en el Hospital Integrado del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Ministerio de Salud de Alto Paraná dos horas antes de su deceso. Antes de ingresar a su internación se despidió desde su cuenta de Facebook.

"Me van a internar en el IPS. Ya no tendré control de mi celular, gracias a los amigos y familiares que hacen de todo por ayudarme, pero ya no se puede. Los amo", escribió.

El 25 de marzo pasado criticó con mucha indignación en la misma red social la inmunización de trabajadores de la salud que no eran parte de la primera línea.

"Soy médico de primera línea, me inscribí en el tiempo adecuado, no recibí la vacuna, recién mañana iba a recibir y digo iba porque faltando un día, di positivo al Covid", había expresado en su momento. Asimismo, expuso que si se complicaba su salud, iba a ser responsabilidad del Gobierno.

"Esperé pacientemente, me cuidé, tomé los recaudos, acudí al llamado en los hogares de mucha gente de Franco, CDE, Hernandarias, muchos ya están curados y duele saber que a pesar de eso mi país no me protege y no me priorizó, le priorizó a los corruptos y hasta a personas que ni su título tienen aún a mano, pero están por ahí, qué impotencia siento, en especial por mis familiares que no saben ni cómo reaccionar", reclamó.

La pandemia ya se cobró la vida de varios médicos, enfermeras y enfermeros en Paraguay. Actualmente, el país atraviesa por su peor momento de contagios, con la ocupación de camas al 100% en Terapia Intensiva y la falta de medicamentos.

Además, el Gobierno no logra conseguir las vacunas contra el Covid para la inmunización masiva de su población.

Hasta la fecha ya se confirmaron 229.595 casos en total, 4.644 muertes a causa de la enfermedad y 188.340 recuperados.