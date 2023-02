Existen desinformación e inacción en torno a la tarifa de Itaipú, señalan

Tanto el ingeniero Pedro Ferreira, ex presidente de la ANDE, como su colega Fabián Cáceres, ex gerente técnico de la administración eléctrica, lamentaron que no existan datos sobre las conversaciones para definir la tarifa.

“No hay mayores datos. Como siempre, del lado paraguayo hay más desinformación que información, que se continúa conversando, pero no dicen en qué términos. Nos enteramos a través de la prensa brasileña que la tarifa provisoria ya estaba definida por el lado de Brasil. Todo indica que por el camino de los hechos consumados van a intentar definir esta tarifa provisoria como la definitiva”, indicó Cáceres.

Por su parte, Ferreira recordó que se solicita información, pero resulta que no se provee la misma. “Hay que recordar que de alguna manera dijeron que el Tratado de Itaipú está encima de las leyes, pero la ley a la que hacen referencia tiene rango constitucional, que apenas reglamente un artículo constitucional: el acceso a la información. Creo que en el fondo existe una falta de transparencia en la gestión”, acusó.

La tarifa 2022 se definió tras ocho meses de discordia en la central hidroeléctrica, y mientras Brasil pretendía bajar los números a USD 18,95 kW/mes, Paraguay quería que la cifra se mantenga en USD 22,60 kW/mes. Finalmente, se aprobó una tarifa de USD 20,75 kW/mes, pero Brasil mantuvo su tarifa provisoria en el mercado interno, por lo que hasta ahora se preguntan qué ganó Paraguay si ni siquiera bajó el costo de la energía eléctrica en el país.

Este año, se anunció a través de medios brasileños, que el país vecino pretende bajar la tarifa a USD 12,67 kW/mes, y la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), aprobó la tarifa de USD 16,19 kW/mes para las comercializadores del país vecino. El nuevo valor representa una variación de -34,53% con relación a la tarifa vigente en 2022, de USD 24,73 kW/mes. La nueva tarifa entró en vigencia el 1 de enero.

Más. Además, Ferreira señaló que la inacción, la falta de una exposición clara de Paraguay, tanto ante las autoridades brasileñas salientes y entrantes, así como la definición de la posición nacional son responsabilidad del Gobierno paraguayo actual, “que hasta ahora no nos dice con claridad cuál es la posición y cuál es la promesa a los paraguayos de manera tal que eso sea para beneficio de todos”, reclamó.

A su turno, Cáceres recordó que “hay mucho ruido político en el lado paraguayo”, mientras Brasil definió su gobierno. “Del lado paraguayo no sabemos nada, el Gobierno que está de salida no tiene ningún interés, por lo menos no lo demuestra públicamente, no baja línea, da la impresión que se está nada más esperando. Eso es muy peligroso para nuestro país. Le estamos dejando el terreno libre a Brasil para que siga ganando tiempo, el tiempo les favorece a ellos, no a nosotros”, advirtió.

Además, manifestó su preocupación por lo que se firmó en agosto de 2022, porque fueron muchos documentos, pero las autoridades de la Itaipú no los dieron a conocer. “Nunca enseñaron los papeles, dijeron que hay beneficios para Paraguay, pero Itaipú se escudó en artilugios legales, jurídicos, y no enseñaron nada. Me duele que consejeros del ámbito académico se prestan a que la información no se entregue a la población, cuando en la academia siempre buscamos la transparencia”, cuestionó el profesional.

Añadió que hasta ahora no se vio a algún representante del Gobierno manifestando de forma taxativa que Brasil violentó los derechos de ambos países al definir una tarifa provisoria en forma unilateral. “Prácticamente, estamos indefensos ante una decisión unilateral, donde evidentemente Brasil está siguiendo el camino de los hechos consumados”, insistió Cáceres.



20,75

dólares por kilovatio al mes es la tarifa actual de la Itaipú Binacional, que demoró ocho meses en definirse.



16,19

dólares por kilovatio al mes es lo que Brasil estableció por la tarifa de la IB en su territorio, según la Aneel.