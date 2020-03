Ex superintendente de Salud plantea suspender el año lectivo de Medicina

“Para mí, categóricamente, se debe suspender el ciclo lectivo de las carreras de Medicina”, sostuvo ayer el ex superintendente de Salud Pública, Dr. Jorge Rodas, en contacto telefónico con esta Redacción.

¿Por qué? “Hay una incertidumbre por la pandemia y eso no concuerda con el programa que se entrega al inicio del año lectivo. Nosotros los docentes, en el primer día de clases, entregamos un programa y un cronograma previendo los imponderables de un 10%”, explicó.

A su criterio, lo planificado para el año “académicamente es de cumplimiento imposible” –dijo– porque “en esas condiciones no se pueden desarrollar actividades poniendo en riesgo a los estudiantes porque no sabemos bien todavía, con certeza, esta situación que es nueva”, apuntó.

Y aventura un escenario cercano y posible: “En el caso de que se reanuden las actividades (tras la cuarentena) si un estudiante aparece con síntomas ¿a cuántos habrá contagiado ya desde que contrajo el virus?”, cuestionó.

Lo que más le preocupa a Rodas, quien además de docente es par evaluador de Medicina es cuándo volverán a practicar en los hospitales.

“En el ciclo que enseño implica práctica hospitalaria y el internado rotatorio es solo hospitalario y es también de grado”, refirió.

Brasileños. A esto se añade que hoy son más de 20.000 estudiantes brasileños que siguen Medicina en universidades de frontera y en Central. “Muchos de ellos arriendan departamentos y están esperando que se supere esto para retomar. Y esto no se va a resolver enseguida ni aunque salgamos victoriosos en esta contención”, advirtió.

Hablando con sus pares médicos, contó, todos coinciden en suspender; “incluso alguien me planteó presentar un proyecto de ley” para el efecto.

Pero, es consciente de que primero se debe analizar la medida de parar en las universidades. “Como estamos en contingencia no hay mucho para el debate, hay que tomar decisiones”, opuso.

A su parecer, si no se suspende, tampoco se cumplirá en forma la calidad educativa exigida y los alumnos podrían contagiarse y propagar el virus a sus familiares y allegados.

alejados. El Dr. Laurentino Barrios, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, licenció a 121 internos (estudiantes recién egresados) para no exponerlos innecesariamente. “Ahora desafecté a los internos porque no tienen todavía el entrenamiento para ir a enfrentar una situación así. No queremos convertirles en carne de cañón”, señaló.

Para él, todavía es prematuro hablar de suspender el ciclo lectivo. En el caso que precisen recuperar clases, lo harán con doble turno, trabajarán durante el fin de semana, se tomarán los exámenes durante las vacaciones, según enumeró.