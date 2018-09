Ex senador niega denuncia sobre supuesto tráfico de oro

Para el ex senador Pipo Alfonso, la denuncia no tiene pies ni cabeza.

Ever Noguera , diputado por Colorado Añetete, denunció a Gustavo Pipo Alfonso de ser quien supuestamente lidera una red de tráfico ilegal de oro en el Departamento de Guairá, específicamente, extrayendo el mineral de la zona de Paso Yobái .

Al respecto, el ex senador refirió, en contacto con radio Monumental 1080 AM, que no sabría precisar el motivo por el que lo acusa y se limitó a decir que la denuncia “no tiene pies, ni cabeza”.

“Evidentemente, si me pongo a pensar, es una maniobra para llamar la atención o quedar bien con su jefe partidario, pero lo que puedo decir es que es una locura. Si eso era cierto, hoy no me iban a encontrar en el teléfono”, apuntó.

Para Alfonso, no son sorpresivas las declaraciones de Noguera dado que, según precisó, su reciente ingreso a los escaños del Congreso lo habilita a “estrenar su fuero parlamentario para tirar cualquier disparate”.

La denuncia se hizo pública este jueves por Telefuturo. El diputado por Colorado Añetete sostuvo que la supuesta red ilegal liderada por el ex senador moviliza todos los meses una suma aproximada de G. 10.000 millones por la venta de cerca de 50 kilos de oro.

El legislador apuntó a que el ex presidente de la República Horacio Cartes debía estar al tanto del "negociado", teniendo en cuenta que Alfonso era uno de sus hombres de confianza.

Otro involucrado, según Noguera, es el ex gobernador autodesignado del Departamento de Guairá, Óscar Chávez.

Alfonso pidió que la Fiscalía investigue el caso y se presente en el sitio directamente. También que la Cámara de Diputados debata sobre el tema y busque la forma de investigar.