Ex ministra Liz Cramer anuncia que será nueva consejera de Itaipú

Liz Cramer, ex ministra de Industria y Comercio.

La noticia la dio a conocer la propia Liz Cramer en Monumental 1080 AM , poco tiempo después de que el senador colorado Luis Castiglioni confirmara que asumirá como nuevo ministro de Industria y Comercio en su reemplazo.

"Ya está el decreto, en breve se hace oficial", expresó la ex titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de la República de Paraguay.

Indicó que todavía no tiene claro sobre los honorarios que recibirá y otros detalles que atañen a su nuevo rol. No obstante, adelantó que su intención como nueva miembro del Consejo de Administración en la Itaipú Binacional es aportar en aspectos comunicacionales y de negociación.

"No quiero pecar de soberbia al no haber tratado con mis compañeros consejeros aún, pero creo que tengo un poder de comunicación que podría aportar ya que se habla mucho de la negociación de Itaipú, de muchas voces. Pero yo no sé si el pueblo realmente entiende, si sabe realmente cómo es, qué es lo que está en juego, etcétera", acotó.

"Y por otro lado, a nivel de Cancillería, serían en las relaciones que construí en estos dos años, con los pares (brasileños). Estuve trabajando con Itamaraty, el sector de economía, el sector energético y llegamos a desarrollar una relación de respeto", enfatizó.

Cramer sostuvo que "con toda modestia" se enfocaría en contribuir entonces en la comunicación y la capacidad de negociación.

La movida del senador colorado al MIC y la ex ministra a Itaipú es resultado de una movida política para sellar la Operación Cicatriz en la Asociación Nacional Republicana (ANR) y que de tal manera el cartismo pueda recuperar una banca, la de Arnaldo Franco, quien tuvo que irse cuando retornó Castiglioni.

Todo ello se da en medio de una fuerte presión ejercida sobre el presidente Mario Abdo Benítez para que se tenga en cuenta el apoyo de los ministros y directores a la línea política trazada dentro del movimiento Concordia Colorada, producto de la Operación Cicatriz articulada entre Honor Colorado y Colorado Añetete.

Sin embargo, el jefe de Estado ya había mencionado una parte de estos cambios el mes pasado en una entrevista exclusiva para la Lupa emitida por Telefuturo, en la que citó incluso el cambio que haría en el Ministerio de Hacienda y la permanencia de Eduardo Petta al frente del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).