El 18 de abril llegó al país la primera partida de mascarillas quirúrgicas desde China Continental, pero al no cumplir las especificaciones técnicas fueron rechazadas.

El doctor Pablo Lezcano, ex jefe de la Unidad de Contrataciones del Ministerio de Salud, negó este domingo que haya coaccionado al abogado Pedro Adrián Santander, de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud , para aprobar la compra de insumos de las firmas Imedic SA y Eurotec SA ante la pandemia del Covid-19 .

En conversación con el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, Santander manifestó que supuestamente Lezcano le dijo que ya se habían adjudicado y pagado los insumos que estaban en el Aeropuerto Silvio Pettirossi y que lo que se necesitaba era "blanquear o formalizar el proceso" y que cuando le llegan los documentos para revisar ya estaba finiquitado.

Además dijo haberse sentido utilizado y coaccionado por Lezcano para poder validar ese proceso.

Ante estas acusaciones, Lezcano repondió que no hubo una imposición y que lo que hizo fue mostrarle el expediente para que él suscriba. Dijo que Santander tenía en su poder el informe y las ofertas y va a conversar con él.

Contó que a él le manifestaron sus superiores que las mercaderías ya estaban en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, que la entrega se tenía que hacer de forma inmediata, que era urgente, y que si se llegaba así a Semana Santa "iba ser un problema si se disparaba".

"Yo en ningún momento intenté influenciar o coaccionar para que él haga eso y le comenté lo que yo sabía en ese entonces, es lo que a mí me dijeron, no es que yo inventé o creé esa situación", indicó.

Aseguró que la instrucción que recibió de sus superiores fue que el proceso tenía que salir lo más rápido posible.

"El proceso implica ciertas prerrogativas y esa prerrogativa fue la que tratamos de cumplir, la presión o la intención era que el proceso salga esa semana; a mí me dieron la instrucción precisa de que el proceso tenía que salir esa semana, yo traté de alcanzar esa instrucción", expresó.

Embed #AHORA. Pablo Lezcano, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Ministerio de Salud, responde a las...

"Yo le explico que me pidieron sacar en el día, que nosotros remitimos a Gabinete para que eso se sustancie y se procese en base a la urgencia, a mí me manifestaron en teoría que todos esos bienes e insumos están en Aduanas", refirió.

Explicó que el proceso de compra de excepción en la adquisición urgente de insumos y camas para Covid-19 es un "proceso simplificado" establecido en el Artículo 36 de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, utilizando el inciso G de urgencia impostergable, que realiza la comunicación posterior del proceso.

Explicó que independientemente al artículo 36 se tiene el artículo 11 de la Ley 6524 de Emergencia ante la pandemia del Covid-19, que le otorga al Ministerio facultades para poder llevar adelante los procesos, incluso excluyendo a la Ley 2051.

"No quisimos usar la exclusión total del proceso de excepción, quisimos hacer competencia y a partir de allí usamos el procedimiento hacia una guía para el Covid-19, esa guía nos lleva a este procedimiento", expresó.

Dijo que se hace la convocatoria, luego se comunica y se hace la apertura de las empresas que se presenten, se evalúa y en esa etapa se presentan los evaluadores técnicos y legales.

Aclaró que la instrucción que recibió fue que el "proceso tenía que sacarse" y que una semana antes de Semana Santa estaban con una incertidumbre general con relación a los bienes, y la instrucción fue que "el proceso tenía que estar listo para poder satisfacer dentro de ese tiempo".

Manifestó que no hubo un trato directo de la Dirección Operativa de Contrataciones con ningún oferente y que hubo un concurso público. Refirió que la excepción se refiere solamente a la comunicación posterior.

"No hubo una contratación directa, lo que se hizo fue un concurso público en el que se van cumpliendo las etapas y esas etapas se comunican después, no es que se valida después. No es que se trató de realizar las documentaciones para blanquear", aclaró.

Lezcano sostuvo que entregaron al comité de evaluación la oferta de todos los que participaron, así como también el informe técnico de la evaluación.

El doctor Pablo Lezcano actualmente se desempeña como funcionario de la Dirección de Gabinete, sin funciones, tras renunciar al cargo luego del escándalo por los insumos que llegaron desde China Continental el 18 de abril.

Rescisión total del contrato con proveedoras

Por otra parte, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, anunció este viernes la rescisión total del contrato con las proveedoras que adquirieron insumos médicos de China. Mencionó que se va a ejecutar la póliza y se van a iniciar sumarios para determinar responsabilidades.

Salud informó que los insumos aceptados y que están en los depósitos de la cartera se deberán devolver a las empresas adjudicadas tras la cancelación del contrato. Aseguró que en todos los procesos se respetará lo que establece la ley.

Mazzoleni informó que la cartera sanitaria lleva adelante otros procesos de compras de insumos de modo a abastecer a los hospitales, licitaciones que se ven favorecidas por la baja ocupación de los centros asistenciales.