Evo Morales comparte Navidad con niños en Argentina

Embed En esta Navidad que comparto con los niños y niñas de la comunidad boliviana en #Argentina, renuevo mi compromiso de seguir luchando por las nuevas generaciones para dejarles un país libre, digno y soberano. pic.twitter.com/xwx9Qeb3U3 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 25, 2019

El ex mandatario recurrió también este martes a la red social para difundir un mensaje en el que recordaba que "la Navidad es una fiesta de confraternidad" y que "encontrar vías de reconciliación es el mejor homenaje a Jesús, que luchó por los más pobres".

Lee más: Evo Morales llega a Argentina "para quedarse"

"Desde Argentina nos encontramos coordinando con movimientos sociales para recuperar la democracia en nuestra querida Bolivia. La Navidad es una fiesta de confraternidad, encontrar vías de reconciliación es el mejor homenaje a Jesús que luchó por los más pobres", afirmó vía Twitter.

Embed Desde Argentina nos encontramos coordinando con movimientos sociales para recuperar la democracia en nuestra querida Bolivia. La Navidad es una fiesta de confraternidad, encontrar vías de reconciliación es el mejor homenaje a Jesús que luchó por los más pobres. #JallallaBolivia pic.twitter.com/TavP1a8un0 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 24, 2019

Morales llegó al país austral el pasado 12 de diciembre y está inmerso en sus tareas como jefe de campaña de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), de cara a unos comicios bolivianos para los que todavía no hay fecha.

El próximo domingo, el líder boliviano, sobre quien pesa una orden de arresto en su país que no se hará efectiva en Argentina por haber pedido refugio político, liderará en Buenos Aires una reunión con dirigentes del MAS, que viajarán para iniciar el proceso de selección de un candidato a presidente, ya que el ex mandatario no se presentará.

Nota relacionada: Los hijos de Evo Morales salieron de Bolivia rumbo a Argentina

En la terna del partido suenan los ex cancilleres Diego Pary y David Choquehuanca, el ex ministro de Economía Luis Arce, definido por Evo como el gran arquitecto de la economía nacional, y el joven político Andrónico Rodríguez, de quien recordó que en países como México y Cuba "a veces es conocido como Evito", aseguró Morales en una entrevista.

Sin dar detalles de la fecha en la que se elegirá ese nombre ni de su preferencia hacia uno u otro, el ex presidente señaló que será un candidato "unitario" y que ganará las elecciones.