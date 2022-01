Estalla la impotencia ciudadana tras pedido de cirugía para el pastor Abreu en IPS

“Si los derechos que yo tengo no los tienen los demás, entonces no son derechos, SON PRIVILEGIOS”

El Pastor Abreu, sin ser aportante, utilizará lo que IPS niega a sus asegurados.

Lo de Abreu no es derecho. Es PRIVILEGIO y eso genera el comprensible repudio de la ciudadanía. pic.twitter.com/QNz0RaShwb