Al mismo tiempo, afirmó que seguirá colaborando con las autoridades en las investigaciones del crimen de su esposo.

“Mi familia y yo estamos sumergidos en un profundo dolor por el asesinato de mi esposo Marcelo Pecci y su pérdida irreparable. El luto no es solo para sus familiares y allegados, sino para todo el país y la comunidad internacional”, señala el texto.

La comunicadora afirmó que los últimos días han sido difíciles de superar, por lo que solicita encarecidamente el respeto a su privacidad para poder sobrellevar el duelo.

“También pido respeto para mis familiares, sin dejar de pedir la debida empatía a mis colegas a quienes también agradezco su consideración”, expresa.

“Reitero que no daré declaraciones a la prensa. No obstante, seguiré colaborando con las autoridades nacionales e internacionales en todo el proceso de investigación, con quienes también me siento agradecida”, señala el pronunciamiento.

Asimismo, la viuda del fiscal rogó por que se haga justicia y que la muerte del “respetado y admirado Marcelo Daniel Pecci Albertini se honre con justicia y con una lucha real al crimen organizado".

“Por mi lado, honraré la memoria de mi amado esposo cada día por el resto de mi vida y criando a un excelente ciudadano como lo fue su padre”, concluye.

El fiscal antidrogas, contra el crimen organizado y terrorismo Marcelo Pecci fue asesinado por sicarios en la isla de Barú, Cartagena, Colombia, hasta donde viajó para su luna de miel acompañado de su esposa Claudia Aguilera. Poco antes del homicidio, la pareja anunció que esperan un bebé.

Hasta ahora, el Gobierno no tomó ninguna medida de duelo por muerte, pese a que el fiscal era un representante del Estado. Inclusive, el director de la Policía de Colombia, el general Jorge Vargas, consideró el crimen como un magnicidio.